Formazioni Barcellona Atletico Madrid ufficiali per la sfida di Champions League con Lewandowski e Griezmann protagonisti nel derby europeo

Daniele Cirafici 8 aprile - 21:05

Tutto pronto per la sfida di UEFA Champions League tra Barcelona e Atlético Madrid, un vero e proprio derby spagnolo che vale un posto nelle semifinali della competizione europea. Si preannuncia una sfida elettrizzante caratterizzata da gol e altissima intensità.

Per la partita contro l’Atlético, il Barcellona si affida all’esperienza di Robert Lewandowski in attacco, supportato da giovani talenti come Lamine Yamal e dalla qualità tecnica di Pedri e Dani Olmo.

Formazioni Barcellona Atletico Madrid: gli undici scelti — Il Barcellona scende in campo con un sistema offensivo che punta su possesso palla, ritmo alto e qualità tecnica negli ultimi metri. La squadra blaugrana prova a costruire l’azione con pazienza, cercando di sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti e la creatività dei giocatori offensivi per mettere pressione costante alla difesa avversaria.

Dall’altra parte, l’Atlético Madrid di Diego Simeone mantiene la propria identità tattica fatta di compattezza, organizzazione difensiva e grande attenzione nelle transizioni. I colchoneros cercano innanzitutto di chiudere gli spazi e, successivamente, di colpire soprattutto in ripartenza, sfruttando velocità e intensità non appena recuperano il pallone.

Tra gli uomini più attesi dell’Atlético c’è l’esperienza di Antoine Griezmann, punto di riferimento dell’attacco e giocatore capace di muoversi tra le linee per creare superiorità numerica. Accanto a lui inoltre agisce Julián Álvarez, attaccante dinamico e molto pericoloso negli spazi, mentre in mezzo al campo invece il compito di dettare tempi e geometrie spetta ancora una volta al capitano Koke, da anni uno dei leader tecnici della squadra madrilena.

Le formazioni ufficiali — Barcellona: (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martin, João Cancelo; Eric Garcia, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Rashford; Lewandowski. Allenatore: Flick.

Atlético Madrid: (4-2-3-1): Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez. Allenatore: Simeone.