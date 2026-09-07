Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9

Da ormai tre stagioni il Barcellona comanda incontrastata il calcio spagnolo. Dall'arrivo in panchina di Hansi Flick i catalani stanno collezionando trofei su trofei, forte anche della partenza a razzo nella stagione appena iniziata (4 vittorie consecutive e primo posto solitario in classifica). Ma il momento magico del Barcellona non è evidente solo per i grandi risultati ottenuti sul campo ma anche per la gestione finanziaria che, dopo la crisi degli anni precedenti, ha conosciuto una vera e propria evoluzione.

Barcellona, come è cambiata la gestione finanziaria: solo ricavi record negli ultimi anni

Caricamento post Instagram...

sottoporrà al voto dell'Assemblea

Generale

Ordinaria

il bilancio d' esercizio

2025-26

e il budget per il

2026-27

.

Secondo una analisi di bilancio effettuato dai dirigenti del club catalano, l'incasso della scorsa stagione ha raggiunto la cifra record di 1,06 miliardi di euro, superando i 994 milioni di euro del 2024-25, ma rimanendo leggermente al di sotto degli 1,075 miliardi di euro previsti. Il risultato ordinario è positivo per 200.000 euro, mentre il risultato al netto delle voci straordinarie è negativo per 14 milioni di euro prima delle imposte. Aggiungendo l'imposta sul reddito delle società di 4 milioni di euro, il risultato netto è negativo per 18 milioni di euro.

Casa dolce casa: Spotify Camp Nou l'arma vincente

Per alcune stagioni il Barcellona si è trovata a fare i conti con una situazione economica veramente difficile che ha finito per pesare anche sulle prestazioni in campo. Il mercato bloccato a causa del fair-play finanziario non ha certo aiutato il club catalano che ormai era quasi diventato un lontano parente della squadra che dominava in Spagna ed in Europa. L'addio diè stato un colpo durissimo ma non avere la possibilità di coprire il ruolo lasciato dal fenomeno argentino ha reso la situazione ancora più difficile. Ma questo è ormai il passato perché la situazione attuale vedeCome riporta Mundo Deportivo, sabato 19 settembre il BarcellonaSe ilè riuscito a recuperare buona parte delle perdite delle ultime stagioni e poi ad arrivare a toccare bilanci record lo deve esclusivamente al suo ritorno allo. La lontananza da casa si è fatta molto sentire sia nella squadra che nella tifoseria ma da quando il Barça è tornare a disputare le partite casalinghe nell'impianto in cui ha scritto pagine di storia, grazie anche ad una serie di iniziative, la situazione in un colpo si è capovolta.

I ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti, dai pacchetti VIP, dal Museo e da altre voci legate alla struttura sono aumentati da 175 milioni di euro nel 2024-25 a 225 milioni di euro, grazie al ritorno allo Spotify Camp Nou lo scorso novembre. Mentre quelli derivanti dai diritti media e televisivi sono diminuiti da 250 milioni di euro a 246 milioni di euro, poiché il Barça ha raggiunto le semifinali di Champions League nel 2024-25 ma non è riuscito ad andare oltre i quarti di finale nel 2025-26.

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Ronald Araujo dell'FC Barcelona solleva il trofeo LaLiga EA Sports mentre i giocatori dell'FC Barcelona festeggiano, dopo aver sconfitto il Real Madrid e essersi assicurati il ​​titolo, durante la partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

I ricavi da sponsorizzazioni hanno raggiunto i 265 milioni di euro, 5 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente, rappresentando un record storico per il club. Allo stesso modo, il Barça Licensing and Merchandising ha generato 208 milioni di euro, 40 milioni di euro in più rispetto alla stagione 2024-25. Per quanto riguarda il bilancio per il 2026-27, con l'intera stagione da disputare allo Spotify Camp Nou e prevedendo un ampliamento della capienza nella prima metà del 2027, la previsione di ricavi operativi è di 1,195 miliardi di euro con un risultato ordinario positivo di un milione, non essendo previste operazioni straordinarie. Tradotto "casa dolce casa"-