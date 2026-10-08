Dopo il 7-0 rifilato alle rivali del Real Madrid, il Barcellona continua la sua preparazione in vista della partita di domenica 18 ottobre contro la Real Sociedad, valida per settima giornata della Liga femminile, campionato che le blaugrana stanno fino a qui dominando: 6 vittorie in altrettante partite e 5 lunghezze di vantaggio su Madrid Club Football. Nel frattempo, il club spagnolo ha chiesto alla UEFA il rinvio della sfida di Champions League contro l'Arsenal. Ecco il motivo.

Il Barcellona chiede di cambiare la data della partita contro l'Arsenal

Lo sciopero generale indetto per l'11 novembre sta destando preoccupazione al Barcellona , ​​poiché coincide con la data della partita contro l'

Arsenal

, valida per la quarta giornata della fase a gironi della Women's Champions League. Il club blaugrana ha già richiesto alla UEFA di riprogrammare la partita per il 10 novembre ed è in attesa di una risposta dall'organo di governo del calcio europeo.

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La situazione in classifica vede le blaugrana al comando con 6 punti (2 vittorie nelle prime due giornate) con due lunghezze di vantaggio sull'Arsenal e questa è una delle partite di cartello della fase a gironi. Si giocherà allo Spotify Camp Nou. Le ragazze di Pere Romeu hanno chiesto che la partita venga spostata a martedì 10 perché, anche se si giocasse giovedì 12, ci sarebbe comunque problemi di mobilità dovuti allo sciopero ancora in atto.

OSLO, NORVEGIA - 23 MAGGIO: Alexia Putellas dell'FC Barcellona osserva durante la finale della UEFA Women's Champions League 2026 tra FC Barcellona e OL Lyonnes all'Ullevaal Stadion, il 23 maggio 2026 a Oslo, in Norvegia. (Foto di Maja Hitij/Getty Images)

Per questo bisognerà attendere anche la risposta dell'Arsenal che, a loro volta, dovrebbero spostare la partita di Premier League contro il Liverpool a sabato. Se ciò non fosse fattibile, verrebbe attivata l'opzione di giovedì 12, anche se la copertura pre-partita dovesse essere influenzata dallo sciopero. Come ricordiamo, il Barcellona è la detentrice della Womens Champions League oltre che del titolo di Spagna. Una delle squadre dominanti del panorama calcistico europeo.