Come le due squadre hanno performato nel nuovo anno e le differenze rispetto alla prima parte di stagione

Filippo Montoli 11 aprile - 12:00

Il sabato di LaLiga vede disputarsi il derby catalano tra Barcellona ed Espanyol. La gara è in programma alle ore 18:30 allo stadio Camp Nou. La partita cade in un momento particolare della stagione. Infatti, a scontrarsi sono da una parte la squadra con uno dei migliori rendimenti di questo 2026 a livello dei top 5 campionati europei. Dall'altra, invece, una delle peggiori in assoluto. Il fatto che sia una stracittadina rende certamente il tutto ancora più affascinante. Ecco il rendimento di questo 2026 di campionato di Barcellona ed Espanyol.

Barcellona-Espanyol, il rendimento dei Blaugrana nel 2026 — I Blaugrana in campionato sono una macchina inarrestabile in quest'ultimo periodo, tanto da aver guadagnato un certo vantaggio sul Real Madrid secondo. Ma è in generale il rendimento in questo 2026 a sorprendere. La squadra di Flick ha vinto 10 partite delle 12 totali giocate, perdendo le altre due (contro il Girona nell'altro derby catalano e contro la Real Sociedad, entrambe in trasferta). Meglio nei top 5 campionati europei hanno fatto solo Bayern Monaco e Inter. I tedeschi, in 13 gare, hanno vinto 10 volte, pareggiato 2 e perso 1. I nerazzurri, in 15 partite, hanno vinto 11 volte, pareggiato 3 e perso 1.

Per il Barcellona, la situazione è quasi identica alla prima parte di stagione del 2025. In quel caso, oltre a 2 sconfitte, si aggiunse anche un pareggio. Dunque al momento, per emulare un girone d'andata incredibile, i Blaugrana possono permettersi di non vincere (e pareggiare) una sola partita. Per quanto riguarda le reti segnate e subite, nel primo caso la media è al momento più bassa rispetto alla prima parte di stagione. Il 2025 si chiuse con 51 gol in 18 partite, quasi tre a partita. Nel 2026 è a quota 29 in 12 gare, circa 2,5 a match. Molto meglio il dato dei gol presi. All'andata furono 20, mentre nel nuovo anno solo 9.

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Il rendimento dell'Espanyol — L'altra squadra di Barcellona è al contrario in un periodo nero di stagione. È una delle poche a non aver ancora vinto una singola partita in questo 2026 nei top 5 campionati europei. Giráldez e giocatori sono riusciti a raccogliere 5 punti. Sono solamente altre due squadre ad aver fatto come o peggio dell'Espanyol. Il Tottenham in Inghilterra (5 punti) e l'Heidenheim in Germania (4 punti). Di positivo, forse, c'è il fatto che quasi tutti i punti raccolti nel nuovo anno sono arrivati nelle ultime 7 partite, nei pareggi con Celta Vigo, Elche, Oviedo e Betis.

Per l'Espanyol il confronto con la prima parte di stagione è impressionante. È grazie a un girone d'andata sopra le aspettative che la squadra di Barcellona è ancora decima nonostante il tracollo del girone di ritorno. Delle 17 partite di questa LaLiga giocate nel 2025 ne vinse 10, ne pareggiò 3 e ne perse 4. Se si guarda ai dati dei gol, grandi differenze risaltano sia per quelli fatti sia per quelli subiti, soprattutto considerando che mancano ancora 8 gare. Nel 2025 segnò 22 gol in 17 partite, mentre nel 2026 è a quota 14 in 13 match. Infine, ha subito 17 reti in altrettante sfide nel 2025 e già 27 nel 2026. Il principale problema nasce quindi dalle difficoltà sorte in fase difensiva.