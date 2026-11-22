Il Barcellona ha conquistato 3 punti molto complicati nel tredicesimo turno di Liga. I Blaugrana dovevano vincere ad ogni costo, considerando il risultato ottenuto dal Real Madrid nella serata di ieri. Infatti, i Blancos hanno rimontato il Celta Vigo 2-1 grazie alla rete tardiva di Carlos Espì e questo gli aveva permesso di raggiungere temporaneamente i catalani in classifica. Tuttavia, il primo posto condiviso non era nelle idee di Hansi Flick, che dopo la paura iniziale, ha fatto gli aggiustamenti necessari per battere la squadra di Inigo Perez.

🚨 Hansi Flick: "Playing Frenkie, Pedri and Rodri together? If we have that possibility, we'll definitely THINK about it." *laughs*



"Hopefully, everyone will be FIT and available, and then we can decide."



"I'd much rather have the problem of figuring out how to fit everyone… pic.twitter.com/Vaes3JcNOi — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 22, 2026

Flick non è rimasto soddisfatto dall'arbitraggio

Il Barcellona, dopo il dominio iniziale in stagione, ha perso un paio di partite fondamentali (PSG in Champions League e Real Madrid in campionato) che sembravano poter essere l'inizio di una crisi più profonda. Tuttavia, l'ex CT della nazionale tedesca è stato in grado di recuperare la squadra dalla doppia caduta ed è così tornato a macinare gol e punti. La vittoria per 3-2 contro il Villarreal di oggi è il quarto risultato positivo consecutivo.Il Barcellona ha dovuto sudare per portarsi a casa la quarta vittoria in fila. Il Villarreal di Inigo Perez è una squadra altalenante ma dotata di ottima qualità. Infatti, il primo tempo del match si è chiuso sul risultato diin favore del Sottomarino Giallo, grazie alle reti di Oluwaseyi e Buchanan. Dopo il rigore sbagliato da Lamine Yamal, molti pensavano che la partita non avrebbe potuto vedere i Blaugrana come vincenti. Eppure, nel secondo tempo, i catalani hanno ribaltato il risultato con le reti di Gerard Martin,e un autogol di Navarro.

BARCELLONA, SPAGNA - 22 NOVEMBRE: Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ​​festeggia con Joao Cancelo dopo la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Villarreal CF, disputata allo Spotify Camp Nou il 22 novembre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Tuttavia se la prestazione nella seconda frazione di gioco ha convinto Flick, lo stesso non si può dire della direzione arbitrale, come rivelato da lui nel post-gara: "Abbiamo decisamente meritato la vittoria oggi. Nel 2T abbiamo giocato con più organizzazione, ma già nel 1T avevamo iniziato a creare occasioni. La gestione dell'arbitro mi lascia più deluso invece. Non so perché Fermin sia stato espulso. Ho anche provato a chiedere spiegazioni ma l'unica cosa che ho ricevuto è stato un giallo. Il quarto uomo si è concentrato solo sulla nostra panchina, non aiutava nemmeno il direttore di gara. In generale io sono anche contento degli arbitri quest'anno, ma non di Hernandez Hernandez. Non ci parlavano nemmeno, ma per fortuna i ragazzi hanno continuato a giocare e abbiamo fatto un calcio meraviglioso nel secondo tempo".