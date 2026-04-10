Alla vigilia della sfida con l'Espanyol, Hansi Flick è tornato a commentare l'episodio del mancato rigore in Champions

Giammarco Probo 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 16:31)

Reduce dalla grande vittoria in campionato contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, il Barcellona guidato da Flick inciampa invece nella gara casalinga di Champions League. Decisivo l’episodio che ha visto protagonisti Cubarsí e Giuliano Simeone sul finire del primo tempo, con l’espulsione del difensore spagnolo. A far discutere è soprattutto il presunto tocco di mano di Marc Pubill, non rilevato né dall’arbitro né dal VAR. Il club blaugrana ha già annunciato l’intenzione di presentare un esposto alla UEFA.

Le dichiarazioni di Flick dopo la sconfitta In conferenza stampa alla vigilia del derby con l'Espanyol, l’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha commentato senza giri di parole i diversi episodi controversi emersi durante la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Il match, terminato 0-2, lascia comunque aperti i giochi in vista del ritorno, in programma la prossima settimana al Wanda Metropolitano, dove i blaugrana proveranno a ribaltare il risultato con un atteggiamento coraggioso.

LE PAROLE DEL TECNICO CATALANO -"Non so come finirà, ma per me e per la squadra è positivo che il club ci stia vicino sempre, è fondamentale il loro sostegno. E' stato scorretto, si può sbagliare una volta, ma non due”

FLICK CONTRO LA TECNOLOGIA - "Serve a questo il VAR. Se rileva un errore, dovrebbe segnalarlo all’arbitro, ed è quello che sta mancando da diverso tempo un po' ovunque”.

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FLICK SULLA PRESTAZIONE NEGATIVA DELLA SQUADRA -"Non abbiamo giocato come sappiamo fare, abbiamo commesso errori. Ma sono stati gli episodi arbitrali a incidere sul risultato”