Non sarà il Fulham l'avversario del Barcellona nel Trofeo Gamper. Il club inglese era stato ufficialmente invitato dai catalani per la tradizionale presentazione della squadra blaugrana ai tifosi ma qualcosa è andato storto. La causa del ripensamento da parte del club di Joan Laporta sta nella nomina del nuovo allenatore dei Cottagers, Alvaro Arbeloa, motivo per cui alla fine la squadra di Hansi Flick sfiderà gli egiziani dell'Al-Ahly.

Trofeo Gamper, il Barcellona sfiderà l'Al-Ahly: il Fulham ha rifiutato l'invito

🚨🎖️| ÚLTIMA HORA: El Al Ahly SC será el rival del #FCBarcelona en el Trofeo Joan Gamper. [@Benayadachraf] pic.twitter.com/jBu66NJIqq — FCBInformatiu (@FCBInformatiu) July 10, 2026

Il Barcellona ci ripensa ed esclude ildal. Il club inglese avrebbe dovuto sfidare i catalani nella tradizionale partita che coincide con la presentazione della squadra blaugrana, in programma alloil prossimo 10 agosto, ma una vecchia conoscenza del club di Joanha completamente cambiato i piani: il nuovo allenatore dei Cottagers, ovvero Alvaro

Il club londinese è uno dei giganti storici del calcio europeo, ma nel momento in cui il Barça ha saputo dell'arrivo dell'ex Real Madrid i piani sono cambiati. I blaugrana, infatti, non vedevano di buon occhio l'idea che l'ex allenatore dei blancos fosse coinvolto nella partita del Trofeo Gamper. I suoi recenti commenti durante il periodo in cui era sulla panchina dei madrileni non hanno certo contribuito a migliorare la sua immagine tra i tifosi del Barcellona, ​​che già nutrivano scarsa stima a causa della sua carriera da giocatore.

IL CAIRO, EGITTO - 4 AGOSTO: Wissam Abu Ali, giocatore dell'Al-Ahly, festeggia il primo gol con i compagni di squadra durante una partita tra Al Ahly e Al Mokawloon allo Stadio Internazionale del Cairo, il 4 agosto 2024. (Foto di Ahmad Hasaballah/Getty Images)

Tra le altre squadre considerate per partecipare al Trofeo Gamper c'erano l'Ajax e i messicani del Cruz Azul, ma alla fine non si è potuto trovare un accordo sulle condizioni per disputare l'amichevole a Barcellona. L'avversario della squadra di Hansi Flick, dunque, alla fine sarà l'Al-Ahly, prima squadra egiziana a prendere parte all'omonima partita, arrivata alla sua 60^edizione. L'estate scorsa, come ricordiamo, è stato il Como di Fabregas a sfidare i catalani. Una partita che ha visto i padroni di casa vincere con un dominante 5-0.