La finale della Coppa del Mondo è alle porte e il MetLife Stadium di New York, sede dell'incontro, sarà gremito di star di Hollywood, personalità del mondo dello spettacolo e del calcio, fra cui Joan Laporta. Il presidente del Barcellona è già atterrato nella Grande Mela per non perdersi una sfida che si preannuncia essere spettacolare e carica di emozioni per il numero uno blaugrana.

Conflitto d'interessi per Laporta: da un lato Messi, dall'altro Yamal

, CT della Spagna , ha convocato ben 8 calciatori provenienti dalsui 26 totali. Un predominio blaugrana che non può che aver reso estremamente orgoglioso il presidente, che ha dichiarato a RAC1: "Siamo molto orgogliosi degli otto calciatori che abbiamo in finale, è molto importante per loro e, come presidente, sono molto soddisfatto e grato di avere dei giocatori di questo livello. Per quanto riguarda la finale penso che sia la partita migliore che si possa giocare, sono due squadre con stili diversi e l’arbitro dovrà fare la sua parte.".

BARCELONA, SPAIN - JULY 25: Il presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, si confronta con i media durante la presentazione di Hansi Flick come nuovo allenatore del FC Barcelona allo Spotify Camp Nou il 25 luglio 2024 a Barcellona, Spagna. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

Spazio, poi, alla sfida nella sfida tra Messi, leggenda del Barça e Lamine Yamal, stella presente, 19 anni dopo quello scatto mistico fra i due: "Messi? Sono felicissimo che abbia raggiunto la finale, è un motivo d’orgoglio per la Masia. Lui è il passato e il presente, mentre Lamine Yamal è il presente e il futuro. Come presidente sono orgoglioso di aver cresciuto questi due calciatori in casa. E se poi aggiungiamo a questi Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsí, che sta disputando un Mondiale spettacolare, Olmo, Gavi, Pedri, Ferran, è qualcosa di spettacolare".

Caricamento post Instagram...

E Julian Alvarez?

è tornato a parlare del caso dell'estate che sta infiammando la Spagna, legato al futuro di: "Abbiamo fatto un’offerta all’Atletico e ora dovranno decidere che fare. Il giocatore ha manifestato la volontà di andare via,e fisseremo una data limite oltre la quale non andare. Si tratta di un giocatore che Flick e Deco vogliono, ma. Il nostro ds sta lavorando molto bene, con costanza, efficienza e discrezione come dimostrano gli arrivi di Adeyemi e Gordon".