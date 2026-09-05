La stagione del Barcellona è iniziata esattamente come era finita, a suon di gol. Il mattatore delle prime tre giornate, che hanno visto i blaugrana prendersi il primo posto in classifica, con la chance di creare un primo solco nella trasferta del Mestalla contro il Valencia, dopo la sconfitta rocambolesca del Real Madrid contro il Betis, è stato Raphinha. Il brasiliano guida la classifica marcatori con 5 reti e 1 assist, ma a fare impressione è la voglia famelica con cui azzanna qualsiasi preda gli capiti davanti. Non a caso, Flick gli ha dato la fascia da capitano.

Scelta automatica

Hansi Flick, alla terza stagione alla guida del Barça, ha un obiettivo chiaro in testa: riportare lain Catalogna dopo 12 anni. La rosa è profonda, la qualità è di livello massimo e lo spogliatoio è più compatto che mai. Infatti, l'allenatore tedesco, nel precampionato ha scelto di assegnare la fascia da capitano a, meritevole di questo premio grazie a prestazioni e atteggiamenti da professionista e leader. Come vicecapitano, la scelta è ricaduta su, l'anima del centrocampo blaugrana.

BARCELLONA, SPAGNA - 18 MARZO: Raphinha del FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra FC Barcelona e Newcastle United FC al Camp Nou il 18 marzo 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Prima del trofeo Joan Gamper, Flick ha eletto il brasiliano e lo spagnolo come capitani della squadra, assegnando la terza posizione, un po' a sorpresa, a Eric Garcia. Il classe 2001, nato a Barcellona, è tornato a casa nel 2024 dopo le parentesi al Manchester City e al Girona. La sua crescita, di leadership e, soprattutto, in campo, è stata esorbitante. Arrivato come un tappabuchi, Eric Garcia, con il lavoro quotidiano ha scalato pian piano le gerarchie, diventando un calciatore prezioso, sia come terzino destro che come difensore centrale. La sua attitudine, poi, ha fatto la differenza.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐓𝐇𝐄𝐒𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀'𝐒 𝟓 𝐂𝐀𝐏𝐓𝐀𝐈𝐍𝐒 ©️🔵🔴



1️⃣©️ Raphinha

2️⃣©️ Pedri

3️⃣©️ Eric García

4️⃣©️ Frenkie de Jong

5️⃣©️ Lamine Yamal



According to Mundo Deportivo, Hansi Flick has chosen Raphinha as his first captain and Pedri as his second… pic.twitter.com/J7enie3eDS — 433 (@433) September 5, 2026

Lamine Yamal: record breaker

Come riporta il Mundo Deportivo, si è tenuta in questi giorni una riunione all'interno dello spogliatoio del Barcellona, in cui Flick ha fatto eleggere, direttamente ai giocatori, i cinque capitani per questa stagione. Se su, alle prese con un brutto infortunio almeno fino all'inizio del 2027, c'erano pochi dubbi, le altre due scelte hanno generato parecchio rumore. Infatti,, in attesa del rientro del centrocampista olandese, è stato votato come terzo, ma la sorpresa più grande riguarda. A soli 19 anni è stato eletto come quinto capitano dai suoi compagni, simbolo non solo della strapotenza tecnica in campo, ma anche di una mentalità fuori dall'ordinario per un ragazzo così giovane, eppure così vincente. Semmai dovesse indossare l'ambita fascia in questa stagione, diventerebbe il più giovane nella storia dela farlo.