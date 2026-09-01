Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9

Il Barcellona ha vinto di nuovo in campionato, questa volta battendo 5-2 il Rayo Vallecano in una partita importantissima dal punto di vista mentale per i blaugrana. Oltre alla doppietta di Raphinha infatti, è da sottolineare anche la doppia marcatura di Lamine Yamal che finalmente si è sbloccato in campionato. Grazie a questi due gol, il brasiliano è entrato nella corta lista dei grandi del Barcellona che sono riusciti a segnare nelle prime 3 giornate di Liga. Per lui si tratta infatti della seconda doppietta, dopo quella di Elche nella vittoria per 5-0 nella prima giornata della Liga e la rete contro l'Athletic Bilbao nella vittoria per 2-0.

Raphinha nella storia del Barcellona

Con la doppietta realizzata ieri sera contro il Rayo Vallecano, Raphinha ha trovato la rete per la terza partita consecutiva in Liga, confermando un avvio di stagione semplicemente straordinario. Un'impresa riuscita a pochissimi giocatori nella storia del Barcellona, l'ultimo dei quali era stato Lionel Messi nel 2020.

Già nelle ultime due stagioni i numeri sono arrivati (55 gol e 29 assist), e nel nuovo ruolo è assolutamente pronto a fare il grande salto di qualità, regalando a Flick l'attaccante che cercava nel mercato.

BARCELONA, SPAGNA - 31 AGOSTO: Raphinha del Barcellona festeggia il primo gol della sua squadra insieme al compagno di squadra Lamine Yamal durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Rayo Vallecano de Madrid allo Spotify Camp Nou il 31 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Prima di lui, a riuscire nell'impresa erano stati altri grandi protagonisti della storia blaugrana, tra cui Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimović, Cesc Fàbregas, Bernd Schuster, Hristo Stoichkov, Luis Enrique e Ladislao Kubala. Con il doppio centro contro il Rayo, il brasiliano è diventato così il quindicesimo giocatore nella storia del Barcellona capace di segnare nelle prime tre partite di Liga, entrando a pieno titolo in un gruppo ristretto di campioni che hanno lasciato il segno con un inizio di stagione da protagonisti.

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Sembra quindi non soffrire minimamente il ruolo di, anzi., che ha seguito la partita dagli spalti ed è pronto ad entrare nel gruppo squadra, ora dovrà giocarsi il ruolo da titolare con l'altro brasiliano, ma a queste condizioni per lui sarà difficilissimo rubargli il posto in quel ruolo, ma almeno adesso il Barcellona sembra aver risolto il problema degli attaccanti dopo gli addii pesanti di, in, e, approdato al