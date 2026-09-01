Il brasiliano sembra inarrestabile e, con la fascia da capitano al braccio, sta guidando il Barcellona in un avvio di stagione incredibile.
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Il Barcellona ha vinto di nuovo in campionato, questa volta battendo 5-2 il Rayo Vallecano in una partita importantissima dal punto di vista mentale per i blaugrana. Oltre alla doppietta di Raphinha infatti, è da sottolineare anche la doppia marcatura di Lamine Yamal che finalmente si è sbloccato in campionato. Grazie a questi due gol, il brasiliano è entrato nella corta lista dei grandi del Barcellona che sono riusciti a segnare nelle prime 3 giornate di Liga. Per lui si tratta infatti della seconda doppietta, dopo quella di Elche nella vittoria per 5-0 nella prima giornata della Liga e la rete contro l'Athletic Bilbao nella vittoria per 2-0.
Raphinha nella storia del Barcellona
Con la doppietta realizzata ieri sera contro il Rayo Vallecano, Raphinha ha trovato la rete per la terza partita consecutiva in Liga, confermando un avvio di stagione semplicemente straordinario. Un'impresa riuscita a pochissimi giocatori nella storia del Barcellona, l'ultimo dei quali era stato Lionel Messi nel 2020.
Già nelle ultime due stagioni i numeri sono arrivati (55 gol e 29 assist), e nel nuovo ruolo è assolutamente pronto a fare il grande salto di qualità, regalando a Flick l'attaccante che cercava nel mercato.
Prima di lui, a riuscire nell'impresa erano stati altri grandi protagonisti della storia blaugrana, tra cui Samuel Eto'o, Zlatan Ibrahimović, Cesc Fàbregas, Bernd Schuster, Hristo Stoichkov, Luis Enrique e Ladislao Kubala. Con il doppio centro contro il Rayo, il brasiliano è diventato così il quindicesimo giocatore nella storia del Barcellona capace di segnare nelle prime tre partite di Liga, entrando a pieno titolo in un gruppo ristretto di campioni che hanno lasciato il segno con un inizio di stagione da protagonisti.
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