Il Barcellona 2026-27 comincia a prendere forma. Nelle ultime ore, infatti, sui social è comparsa quella che con molta probabilità sarà la maglia che i blaugrana indosseranno nella prossima stagione. Ma questo non è altro che un piccolo "assaggio" della presentazione in grande stile che il club di Joan Laporta sta preparando. La società catalana ha infatti in programma di presentare ufficialmente la nuova divisa davanti al proprio pubblico e in uno dei punti principali della città catalana, ovvero il MACBA. Ecco quando sarà il fatidico giorno.

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Barcellona, ecco la divisa della stagione 2026-27: in programma una presentazione speciale

diverse tonalità di blu e bordeaux, ispirata ai pannelli decorativi attualmente in fase di installazione sulla facciata dello Spotify

Camp Nou

. Come nella passata stagione, lo sponsor sarà il marchio dell'applicazione Spotify.

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evento si terrà presso il

MACBA

(Museo d'Arte Contemporanea di Barcellona). Questa sede, di grande valore culturale e simbolico, è stata scelta dal club per dare alla nuova divisa il riconoscimento che merita. Dal giorno dopo, invece, partirà la vendita negli store del club catalano.

Il Barcellona ha già iniziato a pianificare i vari eventi in programma per le prossime settimane. Uno dei più attesi è la presentazione ufficiale della nuova maglia da casa della prima squadra per la stagione 2026-27. Le prime immagini sono comparse sui social questa mattina e mostrano la divisa conMa il club prevede di presentare ufficialmente la nuova magliae nel modo più spettacolare possibile. Come riportato dalla stessa dirigenza blaugrana, l'iconico

BARCELLONA, SPAGNA - 10 MAGGIO: Ronald Araujo dell'FC Barcelona solleva il trofeo LaLiga EA Sports mentre i giocatori dell'FC Barcelona festeggiano, dopo aver sconfitto il Real Madrid e essersi assicurati il ​​titolo, durante la partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Madrid CF allo Spotify Camp Nou il 10 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

L'incognita per i tifosi di Barcellona è chi in questa stagione indosserà la numero 9, ovvero quella lasciata da Robert Lewandowski dopo 4 stagioni. In tema di calciomercato, il maggiore candidato a quella maglia è l'argentino Julian Alvarez, più che desideroso di vestire la divisa blaugrana, ma per questo ci sarà da convincere un Atletico Madrid sempre più inflessibile alle richieste del classe 2000.

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