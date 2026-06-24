I blaugrana prevedono di dare l'annuncio ufficiale martedì prossimo, 30 giugno. L'evento si svolgerà in uno spazio molto emblematico della città, il MACBA
Il Barcellona 2026-27 comincia a prendere forma. Nelle ultime ore, infatti, sui social è comparsa quella che con molta probabilità sarà la maglia che i blaugrana indosseranno nella prossima stagione. Ma questo non è altro che un piccolo "assaggio" della presentazione in grande stile che il club di Joan Laporta sta preparando. La società catalana ha infatti in programma di presentare ufficialmente la nuova divisa davanti al proprio pubblico e in uno dei punti principali della città catalana, ovvero il MACBA. Ecco quando sarà il fatidico giorno.
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Barcellona, ecco la divisa della stagione 2026-27: in programma una presentazione specialeIl Barcellona ha già iniziato a pianificare i vari eventi in programma per le prossime settimane. Uno dei più attesi è la presentazione ufficiale della nuova maglia da casa della prima squadra per la stagione 2026-27. Le prime immagini sono comparse sui social questa mattina e mostrano la divisa con diverse tonalità di blu e bordeaux, ispirata ai pannelli decorativi attualmente in fase di installazione sulla facciata dello Spotify Camp Nou. Come nella passata stagione, lo sponsor sarà il marchio dell'applicazione Spotify.
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L'incognita per i tifosi di Barcellona è chi in questa stagione indosserà la numero 9, ovvero quella lasciata da Robert Lewandowski dopo 4 stagioni. In tema di calciomercato, il maggiore candidato a quella maglia è l'argentino Julian Alvarez, più che desideroso di vestire la divisa blaugrana, ma per questo ci sarà da convincere un Atletico Madrid sempre più inflessibile alle richieste del classe 2000.
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