"Per me è una giornata difficile", ha dichiarato Ter Stegen. "Fisicamente e atleticamente mi sento in ottima forma, ma purtroppo non sono libero dal dolore. Dopo un confronto approfondito con lo staff medico del Barcellona e alcuni esperti esterni, la strada più rapida e sicura per guarire completamente è l’intervento chirurgico".

Negli ultimi anni, la carriera del portiere è stata martoriata dagli infortuni, in particolare dopo la rottura del tendine al ginocchio, che ha compromesso la sua stagione passata. Il portiere tedesco si è espresso così riguardo riguardo alla soluzione scelta questa volta dai medici: "Questa volta i medici ritengono necessario un recupero di circa tre mesi per precauzione, in modo da evitare qualsiasi rischio", ha aggiunto il portiere. "A livello emotivo fa molto male non poter aiutare la squadra in questo periodo. Per fortuna la riabilitazione è gestibile e il percorso verso il ritorno è chiaro".