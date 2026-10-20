Da Istanbul a Parigi. Di nuovo la stessa storia. Il Barcellona di Hansi Flick, impegnata questa sera nel big match contro il PSG, ha dovuto vivere una nuova notte agitata. In un clima già infuocato a rendere la situazione ancora più calda è stato un piccolo gruppo di sostenitori parigini. Come hanno riportato i quotidiani locali, questa notte sono stati sparati fuochi d'artificio fuori l'albergo in cui alloggia la squadra blaugrana.

🇪🇸🇫🇷 ¡REPERCUSIÓN INTERNACIONAL!



🗞️ Medios de Francia y España comparten las imágenes captadas por @elchiringuitotv de los fuegos artificiales anoche en el hotel del Barça. pic.twitter.com/kaA38wAJug — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 20, 2026

Barcellona, fuochi d'artificio fuori l'albergo dei blaugrana: si cercano i responsabili

A poche ore dall'inizio del big match tra PSG-Barcellona , la tensione nella capitale francese è già salita alle stelle. Forse anche troppo. Questa notte un gruppo di tifosi del club francese si è radunato fuori l'albergo in cui alloggia la squadra di Hansie ha cominciato a sparare petardi e fuochi d'artificio con l'intento di disturbare il sonno die compagni. A confermarlo è stato il video riportato da un giornalista spagnolo della trasmissione El Chiringuito.

Come riportano le immagini, intorno all’1:15 della notte, alcune detonazioni sono state udite nelle vicinanze del Domaine Reine Margot, struttura a cinque stelle situata a Issy-les-Moulineaux, nell’area metropolitana parigina. Si tratta di una situazione che i catalani hanno vissuto solo la settimana scorsa ad Istanbul, anche se alla fine il piano dei tifosi del Galatasaray non ha avuto successo dato il 4-1 che i blaugrana hanno inflitto ai giallorossi.

ISTANBUL, TURCHIA - 13 OTTOBRE: Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ​​osserva prima della partita della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Galatasaray A.S. e FC Barcelona, ​​disputata all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi il 13 ottobre 2026 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

Rispetto alla città turca, questa volta i fuochi d'artificio sono durati appena pochi minuti e fortunatamente non ci sarebbero stati feriti. Al momento la polizia sta continuando a cercare i responsabili. L'episodio di questa notte va ad aggiungersi ad una situazione già molto agitata nella capitale francese dopo le proteste studentesche delle ultime settimane ma le autorità locali hanno garantito il regolare svolgimento della partita.