Dopo la "sfida dal sapore di finale" contro il Manchester City, il PSG si trova davanti un altro impegno di altissimo livello. Domani sera alle 21 la squadra di Luis Enrique ospiterà al Parco dei Principi il fin qui dominante ed infallibile Barcellona di Hansi Flick. Parigini e blaugrana si ritrovano l'uno contro l'altro dopo più di due anni. L'ultimo confronto, infatti, risale ai quarti di finale della stagione 2023-24, quando i francesi ribaltarono in Spagna il 2-3 di Parigi con un clamoroso 4-1. PSG che ultimamente è stato un incubo per il Barcellona dato che gli ultimi 5 confronti hanno visto 3 successi dei parigini, 1 pareggio ed una sola vittoria catalana. La partita di domani sera promette calcio spettacolo.

PSG-Barcellona, la magica notte di Guerìn: la sua rete porta i francesi in semifinale

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È il 15 marzo 1995, al Parco dei Principi. Due settimane prima, il PSG aveva ottenuto un incoraggiante pareggio per 1-1 al Camp Nou, tanto che

L'Équipe,

nel suo articolo del giorno successivo, aveva intitolato la prima pagina "Sulla strada della gloria". Quella sera, la squadra di Luis Miguel Fernandez aveva mostrato il suo "lato europeo", ben diverso da quello disinvolto mostrato in campionato, dove aveva permesso al Nantes di allungare, chiudendo con nove punti di vantaggio. Ciò era stato particolarmente evidente nel secondo tempo, dato che i primi 45 minuti erano stati dominati dal Barcellona del leggendario Johan Cruijff.

Prima ancora della storica remuntada del 2017, il PSG era una squadra completamente diversa da quella nata nel 2011. Se nelle coppe nazionali la faceva quasi da padrona non si poteva dire lo stesso nella Ligue1 dove ad una buona stagione ne seguiva sempre una opaca. Il, al contrario, non ha mai perso il suo smalto offrendo sempre stagioni ad alti livelli sia in Spagna che in Europa dove, però, non poteva fare molto contro unche era tornato a fare della Champions League la sua casa.

Il dominio dei blaugrana viene premiato al 50' con la rete di Bakero lanciata da Ronald Koeman. La rete dello svantaggio diede la scossa ai parigini che, al 73', agguantarono il pari con Raì su calcio d'angolo di Le Guen. Dieci minuti dopo, fu Vincent Guérin a prendersi la scena: il francese irruppe in area, scagliò un tiro da 25 metri che si infilò alle spalle di Busquets. Lo stadio esplose, Luis Fernandez era sull'orlo delle lacrime, Cruyff accese un'altra sigaretta e il PSG accese alle semifinali. La squadra della capitale sarebbe poi stata eliminata dalla competizione dal Milan.