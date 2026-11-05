Per Raphinha, il rapporto con Deco va ben oltre il calcio e gli affari. La stella blaugrana, fresca di rinnovo con il Barcellona fino al 2030 e parte del super-duo che attualmente guida la macchina di Hansi Flick insieme a Lamine Yamal, ha ripercorso il legame con l'attuale direttore sportivo dei catalani, raccontando come il portoghese sia una figura fondamentale della sua vita, oltre che della sua carriera. Prima agente, poi punto di riferimento quasi paterno e infine amico: una relazione tra Raphinha e Deco costruita nel tempo, che continua a essere tuttora un punto centrale per il centravanti del Barcellona.

Raphinha: "Deco è stato il mio agente, ma è un amico e un padre per me"

In occasione dell'evento organizzato per celebrare il rinnovo di contratto con il Barcellona fino al 2030,ha commentato il legame con, dichiarando: "Deco è stato il mio agente, ma è un amico ed è come un padre per me. Fin dal primo giorno che ci siamo incontrati".

Proseguendo, il talento brasiliano ha spiegato: "Quando sono arrivato, Deco era il mio agente. Lavoravamo insieme da ben sette anni. Oggi festeggiamo 10 anni di amicizia. Ho sempre considerato Deco come un padre. Ha fatto tantissimo per me. Prima ancora che io stesso potessi riconoscere le mie qualità, lui credeva che io potessi arrivare in un club come il Barcellona".

A true statement of intent. Our beloved captain will continue to lead the project until 2030. 💙❤️ pic.twitter.com/qTlvqvUuvg — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2026

"Mi piacerebbe chiudere la mia carriera al Barcellona"

Nel corso dell'intervista,ha poi affermato: "Il mio agente? Al momento non ho un agente. Io e mia moglie gestiamo la mia vita da soli. E il mio rapporto con. Non direi di aver perso qualcosa non avendolo più come agente, perché è molto vicino a tutti".

BARCELLONA, SPAGNA - 25 LUGLIO: Deco, direttore sportivo dell'FC Barcelona, ​​segue la conferenza stampa allo Spotify Camp Nou il 25 luglio 2024 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Infine, il centravanti blaugrana ha chiuso il suo commento, spostando l'attenzione proprio sul rinnovo di contratto: "Il rinnovo è un motivo di immenso orgoglio per me e per la mia famiglia. Solo noi sappiamo cosa viviamo interiormente. Sono molto orgoglioso di tutto ciò che ho raggiunto, sia a livello individuale che collettivo. Spero di avere ancora molti anni davanti; se le mie gambe mi permetteranno di continuare ad alti livelli, mi piacerebbe chiudere la mia carriera in questo club. Farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per questa società".