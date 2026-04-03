Nel corso della giornata di ieri, ha avuto luogo il Clásico femminile tra il Barcellona ed il Real Madrid. Le due squadre, infatti, si sono affrontare in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale della Women's Champions League. Già nella gara d'andata, le catalane avevano asfaltato le Merengues vincendo 2-6 presso lo Stadio Alfredo Di Stefano. Ieri, al Camp Nou, la squadra di casa ha staccato il pass per la semifinale della massima competizione europea vincendo 6-0. Tra l'altro, i due club hanno giocato contro anche in campionato negli ultimi giorni ed il Barça ha conquistato i tre punti vincendo 0-3.