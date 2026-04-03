Nel corso della giornata di ieri, ha avuto luogo il Clásico femminile tra il Barcellona ed il Real Madrid. Le due squadre, infatti, si sono affrontare in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale della Women's Champions League. Già nella gara d'andata, le catalane avevano asfaltato le Merengues vincendo 2-6 presso lo Stadio Alfredo Di Stefano. Ieri, al Camp Nou, la squadra di casa ha staccato il pass per la semifinale della massima competizione europea vincendo 6-0. Tra l'altro, i due club hanno giocato contro anche in campionato negli ultimi giorni ed il Barça ha conquistato i tre punti vincendo 0-3.
Women's Champions League
Barcellona-Real Madrid femminile, le catalane vincono 6-0 e volano in semifinale di Champions
Women's Champions League, il Barcellona vince 6-0 il Clásico contro il Real Madrid—
Quando le due squadre più importanti del calcio femminile spagnolo s'incontrano, sembra non esserci storia. Ancora una volta, le Blaugrana prevalgono sulle grandi rivali. Stavolta, u due club hanno giocato contro ai quarti di finale della Women's Champions League. All'ottavo minuti di gioco Alexia Putellas, alla sua 500esima partita con la maglia del Barcellona, sblocca il risultato a pochi passi dalla porta approfittando della ribattuta della portiera avversaria Misa Rodriguez. Sette minuti più tardi, Putellas effettua un cross e la norvegese Caroline Graham Hansen porta il risultato sul 2-0. Quest'ultima, al 27', batte il calcio d'angolo ed Irene Paredes, di testa, ha messo la palla in rete.
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Durante la prima frazione di gioco, il Barcellona ha trovato il tempo per realizzare anche il quarto gol firmato Ewa Pajor che, così come Putellas ad inizio gara, ha approfittato della ribattuta di Misa per poi mettere il pallone in rete. Al 55' altro assist di Putellas per Graham Hansen, la quale segna il suo secondo gol della gara ed il Barça va sul 5-0. Quasi venti minuti dopo, la squadra catalana realizzata anche la sesta rete che porta la firma di Esmee Brugts su assist di Clara Serrajordi Díaz. Con il 6-0 di ieri e la vittoria dell'andata, il Barcellona vola in semifinale di Champions ed affronterà il Bayern Monaco.
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