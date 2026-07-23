Pessime notizie per il Barcellona e per Hansi Flick. Il club blaugrana ha confermato che Frenkie De Jong ha riportato una rottura del legamento collaterale del ginocchio destro. Un brutto infortunio per l'olandese che lo terrà fuori dal rettangolo verde per circa 4 mesi. Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, il calciatore ha voluto esprimere il suo stato d'animo e le sue sensazioni.

Il comunicato del Barcellona e le parole di De Jong

Frenkie De Jong ha collezionatocon la maglia del Barcellona dal suo arrivo nell'estate del 2019. Il centrocampista olandese è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere dei bluagrana. Con questa maglia ha vinto

PAMPLONA, SPAGNA – 2 maggio: Frenkie de Jong del FC Barcelona parla con il compagno di squadra Robert Lewandowski durante la partita di LaLiga EA Sports tra CA Osasuna e FC Barcelona, disputata all’Estadio El Sadar il 2 maggio 2026 a Pamplona, in Spagna. (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

A confermare il grave infortunio del centrocampista è stato lo stesso Barcellona che, con un comunicato ufficiale ha sottolineato i tempi di recupero dell'olandese:"Le prove effettuate al giocatore della prima squadra Frenkie De Jong hanno determinato che soffre di una rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Si è deciso che il giocatore continui con il trattamento e il monitoraggio medico, in attesa della sua evoluzione nelle prossime settimane".

Dopo giorni di indiscrezioni, De Jong ha deciso di parlare direttamente ai tifosi con una lunga lettera scritta sul proprio profilo di Instagram. L'olandese ha spiegato di non prestare particolare attenzione a quello che viene scritto su di lui, ma di aver sentito il bisogno di intervenire in prima persona dopo le continue speculazioni sul suo conto: "È difficile vedere persone che mettono in dubbio il mio impegno verso il Barcellona a causa di notizie false. Il calcio è tutto per me e ho sempre dato tutto per il Barcellona e per la mia Nazionale".

COMUNICADO MÉDICO



Las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución… pic.twitter.com/4b7aBvyK5Q — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 23, 2026

I tempi di recupero e il messaggio ai tifosi

Nel proseguo del suo messaggio, De Jong ha ricostruito quanto accaduto durante ilSecondo le sue parole, i primi test avevano rassicurato lui e il suo staff medico: ". Dopo le prime valutazioni mi era stato detto che si trattava di un problema lieve e che avrei potuto continuare a giocare,".

Il quadro clinico è cambiato soltanto dopo ulteriori controlli effettuati a Barcellona durante le vacanze estive: "Gli esami effettuati durante le vacanze hanno mostrato che l'infortunio era più grave del previsto. Fortunatamente non sarà necessario un intervento chirurgico e ora sono completamente concentrato sul recupero per tornare in campo il prima possibile".

MADRID, SPAGNA – 14 aprile: Frenkie de Jong del FC Barcelona in azione durante la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Club Atlético de Madrid e FC Barcelona, disputata il 14 aprile 2026 a Madrid, in Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Infine, il centrocampista ha lanciato un messaggio d'affetto ai tifosi e al suo tecnico: "Ogni giorno lavoro per tornare nella migliore condizione possibile. Continuerò a dare tutto per questa maglia, per i tifosi e per i miei compagni". L'obiettivo per l'olandese è chiaro: tornare il prima possibile per aiutare i suoi compagni a raggiungere i traguardi prefissati.