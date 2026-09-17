Il Barcellona Women è oggi la migliore squadra al mondo. Lo è diventata grazie alla straordinaria stagione portata a termine lo scorso anno, con una serie di trionfi tra Spagna ed Europa. Il club, pertanto, ha voluto premiare gli sforzi di ogni calciatrice e dello staff con un riconoscimento di enorme valore.

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Barcellona Women, che regalo! iPhone per tutte

, Coppa di Spagna, Supercoppa spagnola e. Gli ultimi mesi delle calciatrici del Barcellona sono statie l'auspicio è quello di poter vivere ancora altri trionfi simili. In Liga, le ragazze blaugrana hanno già totalizzatoe guidano la classifica assieme al Madrid CFF. Dunque, si è ripresi esattamente da dove era terminato lo scorso anno, con la stessa determinazione a vincere e dominare.

Marce trionfali di questa portata meritano rispetto e di essere ricordate, anche perché non è affatto scontato riuscire a ripetersi. Le women, pertanto, nella giornata di giovedì ricevono un iPhone 17 a testa. Oltre a loro, anche lo staff tecnico della squadra viene legittimamente ricompensato. D'altra parte non c'è team che vinca se non è ben supportato da allenatore e una preparazione adeguata. Parliamo di uno dei migliori e più moderni smartphone in circolazione, un lusso che non tutti i club possono permettersi.

BARCELLONA, SPAGNA - 02 APRILE: I giocatori del FC Barcelona si schierano prima della partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Women's Champions League 2025/26 tra FC Barcelona e Real Madrid CF al Nou Camp il 02 aprile 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La società blaugrana, però, non ha voluto far mancare il proprio sostegno alle ragazze. Autrici di un percorso straordinario e meritevole, il regalo servirà a loro anche per provare a confermarsi. Mantenere una certa identità e fisionomia di squadra rimane obiettivo prioritario. Ancora impressa nella mente delle ragazze rimane certamente la finale di Champions League con il Lione. Le doppiette di Pajor e Paralluelo stesero le francesi del miliardario Michele Kang e confermarono la supremazia del Barcellona Women.