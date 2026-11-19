"Perché mi stai riprendendo?", Boniface si gode un giro in bicicletta e poi...

Al Bayer Leverkusen il problema, per una volta, non è avere pochi giocatori a disposizione, ma averne troppi. Dopo una lunga emergenza che prima della pausa per le nazionali aveva portato fino a otto assenze, la situazione è infatti migliorata sensibilmente. Contro il Paderborn, sabato, Carles Martínez potrebbe recuperare diversi elementi importanti e questo crea un problema completamente diverso: in Bundesliga il tecnico può inserire soltanto 20 giocatori nel gruppo convocato per la partita. Alcuni calciatori che nelle ultime settimane hanno trovato spazio rischiano quindi di finire in tribuna. Tra questi c'è anche Lucas Vázquez, arrivato con un curriculum di altissimo livello e utilizzato regolarmente nelle ultime partite.

Il Bayer recupera cinque giocatori, Martínez deve scegliere

Dopo la vittoria nel derby contro il Colonia, Martínez aveva già indicato diversi giocatori pronti a rientrare dopo la sosta.dovrebbero essere nuovamente disponibili contro il Paderborn. Per Guéla Doué, invece, la decisione arriverà soltanto a ridosso della partita. Il ritorno dei giocatori cambia completamente le gerarchie. La Bundesliga permette infatti di portare in panchina e in distinta un massimo di 20 calciatori.

Leverkusen, Germania – 31 ottobre: Lucas Vázquez del Bayer 04 Leverkusen in azione durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra Bayer 04 Leverkusen e VfB Stuttgart alla BayArena, il 31 ottobre 2026 a Leverkusen, Germania. (Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Tra i giocatori maggiormente a rischio ci sono Tim Oermann, Victor Boniface e Lucas Vázquez. Oermann è stato convocato cinque volte in campionato senza ancora scendere in campo, mentre Boniface ha accumulato appena 12 minuti ed è ormai dietro Patrik Schick e Kofane nelle gerarchie offensive.

Anche Lucas Vázquez rischia di perdere il posto

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Il caso più sorprendente è però quello di. Lo spagnolo, 35 anni,. Nelle ultime settimane Vázquez è stato utilizzato con continuità, giocando sia da terzino destro sia sulla fascia. Il ritorno di Diaby e Tella, però, aumenta la concorrenza, mentre il recupero di Doué aggiungerebbe un'altra alternativa sulla destra insieme a Jarell Quansah. La situazione potrebbe quindi costringere Martínez a fare scelte difficili già contro il Paderborn. Non si tratta di una bocciatura definitiva per Vázquez, ma della conseguenza diretta dell'aumento delle alternative a disposizione dell'allenatore.Per il Bayer, in ogni caso,. Da qui alla pausa invernale la squadra dovrà affrontaretra campionato, coppa e competizioni europee: avere una rosa più profonda potrebbe diventare fondamentale.