L'attaccante inglese si dice ottimista dato l'esito degli ultimi colloqui tra le parti
Harry Kane, che show: Pallone d'Oro al cielo e i tifosi lo osannano
Harry Kane è pronto a prolungare l'attuale contratto in essere con il Bayern Monaco. Freschissimo vincitore del Pallone d'Oro, il fuoriclasse inglese ha parlato senza filtri a proposito del vincolo che lo lega ai bavaresi. L'ex Tottenham ha fatto emergere molta fiducia a riguardo del fatto che a stretto giro di posta possa arrivare la tanto attesa firma.
Kane e il rinnovo imminente: "Siamo davvero ai dettagli"A 33 anni compiuti, Harry Kane si appresta a siglare un altro contratto importante. La scadenza dell'attuale legame con i tedeschi è infatti fissata al prossimo 30 giugno, ma i dubbi sulla sua estensione sono stati dissipati dal diretto interessato. In vista della partita di Champions League che vedrà il Bayern opposto all'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, l'attaccante inglese è intervenuto in conferenza stampa, toccando proprio il tema del contratto.
"Direi che mancano dei giorni ormai" - ha rassicurato il classe 1993 - "Ci sono stati diversi colloqui piuttosto positivi durante il finesettimana e anche nella giornata di oggi. So che dico da un po' di tempo che siamo vicini, ma ora lo siamo davvero. In ogni contratto esistono i dettagli da limare, ma degli aspetti importanti sono stati già concordati e siamo soddisfatti di ciò. È chiaro che anche le piccole cose dovranno essere chiarite".
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