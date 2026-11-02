Harry Kane è pronto a prolungare l'attuale contratto in essere con il Bayern Monaco. Freschissimo vincitore del Pallone d'Oro, il fuoriclasse inglese ha parlato senza filtri a proposito del vincolo che lo lega ai bavaresi. L'ex Tottenham ha fatto emergere molta fiducia a riguardo del fatto che a stretto giro di posta possa arrivare la tanto attesa firma.

Kane e il rinnovo imminente: "Siamo davvero ai dettagli"

A 33 anni compiuti, Harry Kane si appresta a siglare un altro contratto importante. La scadenza dell'attuale legame con i tedeschi è infatti fissata al, ma i dubbi sulla sua estensione sono stati dissipati dal diretto interessato. In vista della partita di Champions League che vedrà il Bayern opposto all'al Wanda Metropolitano, l'attaccante inglese è intervenuto in conferenza stampa, toccando proprio il tema del contratto.

MONACO, GERMANIA - 31 OTTOBRE: Harry Kane del FC Bayern München osserva durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Bayern München e Borussia Dortmund all'Allianz Arena il 31 ottobre 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

"Direi che mancano dei giorni ormai" - ha rassicurato il classe 1993 - "Ci sono stati diversi colloqui piuttosto positivi durante il finesettimana e anche nella giornata di oggi. So che dico da un po' di tempo che siamo vicini, ma ora lo siamo davvero. In ogni contratto esistono i dettagli da limare, ma degli aspetti importanti sono stati già concordati e siamo soddisfatti di ciò. È chiaro che anche le piccole cose dovranno essere chiarite".

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Insomma, Kane non ha voluto nascondere nulla sulle negoziazioni tra le parti, anzi. L'agognata firma è davvero a un passo. Ormai la trattativa si svolge: "So che in giornata i dialoghi sono proseguiti nella direzione giusta. Speriamo che nei prossimi giorni si materializzi qualcosa". In base a quanto riferisce la BILD, la trattativa per il rinnovo è in corso dal mese di, ma i dialoghi si sono protratti ben oltre la fine del Mondiale e le vacanze dell'attaccante. Resta da chiarire quale sarà soprattutto la scadenza del nuovo contratto.