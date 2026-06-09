La Germania è una delle candidate alla vittoria finale della Coppa del Mondo. Il commissario tecnico Julian Nagelsmann è uno dei migliori sulla piazza, anche considerando la sua giovane età. Proprio la questione anagrafica è uno snodo fondamentale per comprendere le reali possibilità della Die Mannschaft al mondiale centro-nord-americano. La rosa infatti è composta da elementi giovani come Nathaniel Brown del Francoforte, Assan Ouedraogo del Lipsia e ovviamente le due stelline Jamal Musiala e Florian Wirtz. A fare da contraltare alla giovane età dei talenti tedeschi, sono presenti elementi di grande esperienza e caratura: da Manuel Neuer (40 anni) ad Antonio Rüdiger, passando per Leroy Sané e Joshua Kimmich. Proprio il calciatore del Bayern Monaco rappresenta il punto di equilibrio della Germania. Leadership tecnico-emotiva che è stata ricompensata con la fascia da capitano. Pilastro dei biancorossi bavaresi, Kimmich ha rilasciato un'intervista all'emittente ZDF, rivelando alcuni retroscena interessanti.

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Kimmich e il PSG

MAINZ, GERMANIA - 31 MAGGIO: La fascia da capitano della nazionale tedesca Joshua Kimmich dopo l'amichevole internazionale tra Germania e Finlandia alla MEWA Arena di Magonza, in Germania, il 31 maggio 2026. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il Bayern Monaco ha affrontato varie volte il Paris Saint-Germain negli ultimi anni. Aldilà del classico contemporaneo, Manchester City-Real Madrid, lo scontro fra parigini e bavaresi ha sempre entusiasmato e portato a epiloghi differenti. Su tutte svetta la finale della Champions League 2019-20, vinta per 1-0 dal Bayern. Durante la stagione appena conclusa, la doppia sfida fra Kompany e Luis Enrique ha illuminato tutti gli appassionati di calcio, sopratutto con il leggendario 5-4 dell'andata. Eppure, Kimmich, sempre fedele ai colori sociali del Bayern, avrebbe potuto giocare per l'altra sponda.

In a new @ZDF documentary, Joshua Kimmich reveals that he was very close to leaving Bayern and that he seriously considered joining PSG: "The club's support wasn't what I'd hoped for or wanted. I had the feeling that Bayern were very open to letting me go [in summer 2024]. That… pic.twitter.com/Mqqe2BYrFs — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 8, 2026

Il centrocampista polivalente tedesco ha così rivelato una trattativa segreta e inaspettata. 2024, a Joshua non viene proposto il rinnovo e un addio sembrava possibile: "Nel 2024 non sentivo la voglia del club di proseguire assieme. La mia sensazione era che volessero lasciarmi andare e infatti, parlando con Max Eberl, questa possibilità era assolutamente reale. Ero quasi sicuro che non sarei rimasto e così ho avuto la possibilità di incontrare Luis Campos e Luis Enrique. Volevano fortemente che giocassi per loro, sono stati molto disponibili e anche il contratto era molto alto a livello di cifre. Tuttavia, anche per questioni familiari ho deciso di rinnovare ed è stata la scelta migliore che potessi fare".

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