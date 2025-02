Bayern Monaco, Kompany gioisce: “Grande prestazione, non ascolto le critiche”

Dopo alcune recenti prestazioni opache, il tecnico del Bayern è tornato a ricevere buone indicazioni dalla squadra. E in conferenza predica calma: " Siamo sempre rimasti calmi, anche dopo le partite meno brillanti con Leverkusen e Celtic, e dobbiamo rimanere calmi anche ora . I due giorni in più di riposo dopo la Champions League ci hanno fatto molto bene e si è visto in campo oggi. Abbiamo fatto esattamente quello che volevamo. Abbiamo giocato molto bene, creato molte occasioni e lavorato sodo . Ora concentriamoci subito sulla prossima partita, che vogliamo ovviamente vincere". Kompany poi affronta il tema delle critiche ricevute nell'ultimo periodo: "Non è importante per me. Io penso a lavorare per la squadra, per il club e per i tifosi. Il mio lavoro è solo concentrarmi sulle nostre partite. Ciò che viene detto o scritto all'esterno non ha importanza per me "

Sui giocatori infortunati: "Kimmich non penso sia grave, i problemi sono causati dalle tante partite ravvicinate"

Kompany poi si è soffermato sul capitolo infortuni. Oltre ad Upamecano, nemmeno convocato per la gara con l'Eintracht, il Bayern deve ora fare i conti con i problemi fisici capitati a Kimmich e Musiala, entrambi sostituiti a partita in corso. "Kimmich non credo che sia grave. Lui non è come tutti. Ha un'incredibile capacità di giocare sempre, di essere sempre pronto. Vedremo per quanto tempo starà fuori. Ma se non sarà troppo a lungo, allora non sarà un grosso problema. Anche per gli altri infortunati vediamo. In generale siamo in una fase della stagione in cui ci sono molte partite ed è normale che alcuni giocatori non siano sempre al 100%". L'allenatore belga infine ha speso belle parole per Ito, autore del secondo gol del match e protagonista di buone nelle prestazioni nell'ultimo periodo: "È stato fuori per molto tempo e ora ha dimostrato in pochissimo tempo che può essere un giocatore molto prezioso per il nostro club. Segnare un gol oggi è anche una bella storia, visti i 6-7 mesi di assenza vissuti".