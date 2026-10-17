La gara è in programma sabato 17 ottobre alle ore 18:30 ed è valida per la sesta giornata di campionato
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Il posticipo del sabato di Bundesliga è il big match tra Bayern Monaco e Lipsia. La gara è in programma sabato 17 ottobre alle ore 18:30 all'Allianz Arena ed è valida per la sesta giornata di campionato. I padroni di casa sono al terzo posto con 11 punti e provano a mantenersi a ridosso della vetta a quota 13, mentre gli ospiti seguono al quinto con 9. In vista della partita, analizziamo la carta d'identità di Bayern Monaco e Lipsia, ovvero età dei giocatori e provenienza geografica.
Bayern Monaco-Lipsia, l'età media delle due squadreIn Germania sono particolarmente diffusi i progetti fondati su rose giovani e anche questa partita ne è la dimostrazione. Il Bayern Monaco ha una rosa di 23 giocatori, la cui età media è di 26,9 anni. Il Lipsia punta ancora più in basso, dato che arriva a 24,2. Per entrambe è il reparto composto dai portieri quello che alza in maniera particolare questo dato. Qui, infatti, si trovano i due giocatori più anziani per parte. Da una Manuel Neuer con 40 anni, dall'altra Orjan Nyland con 36.
Tra i giocatori di movimento si contano davvero pochi trentenni (6 in totale), a cui si aggiungono 6 Under 20. Tra questi ultimi c'è anche l'unico minorenne della sfida, il 17enne Samba Konaté del Lipsia, che è il più giovane delle due rose. Per il Bayern Monaco, il giocatore con meno anni è il 18enne Lennart Karl, già ampiamente impiegato da Vincent Kompany. Della stessa età, ma ancora per poco, è il centrocampista Bara Sapoko Ndiaye.
La nazionalità dei giocatoriUna interessante somiglianza tra le due squadre riguarda invece la provenienza geografica dei calciatori. Ovviamente la nazione più rappresentata è la Germania. Nel Bayern Monaco sono 11 su 23, quasi la metà. Nel Lipsia sono sempre 11, ma su 29. In questa squadra, inoltre, c'è una fortissima rappresentanza francese, composta da 6 giocatori. Il Paese transalpino è però secondo anche tra le fila dei bavaresi con 3 effettivi.
Se l'Europa è il continente più rappresentato in entrambe le rose, è la quota di extracomunitari a cambiare notevolmente. Il Bayern infatti pesca anche da altri tre continenti, comprendendo 2 africani (Saibari, Ndiaye), 2 asiatici (Kim, Ito) e 2 americani (Davies, Diaz). Il Lipsia, oltre ai 26 europei, ha in rosa 2 africani (El Aynaoui, Banzuzi) e 1 sudamericano (Romulo). A chiudere la questione nazionalità ci sono i due tecnici. Il belga Kompany da una parte e l'argentino Demichelis dall'altra.
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