Il posticipo del sabato di Bundesliga è il big match tra Bayern Monaco e Lipsia. La gara è in programma sabato 17 ottobre alle ore 18:30 all'Allianz Arena ed è valida per la sesta giornata di campionato. I padroni di casa sono al terzo posto con 11 punti e provano a mantenersi a ridosso della vetta a quota 13, mentre gli ospiti seguono al quinto con 9. In vista della partita, analizziamo la carta d'identità di Bayern Monaco e Lipsia, ovvero età dei giocatori e provenienza geografica.

Bayern Monaco-Lipsia, l'età media delle due squadre

In Germania sono particolarmente diffusi i progetti fondati su rose giovani e anche questa partita ne è la dimostrazione. Ilha una rosa di 23 giocatori, la cui età media è di 26,9 anni. Ilpunta ancora più in basso, dato che arriva a 24,2. Per entrambe è il reparto composto daiquello che alza in maniera particolare questo dato. Qui, infatti, si trovano i due giocatori più anziani per parte. Da una, dall'altra Orjan

AUGSBURG, GERMANY - OCTOBER 10: Manuel Neuer dell'FC Bayern Monaco dopo la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Augsburg e FC Bayern Monaco alla WWK Arena il 10 ottobre 2026 ad Augsburg, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Tra i giocatori di movimento si contano davvero pochi trentenni (6 in totale), a cui si aggiungono 6 Under 20. Tra questi ultimi c'è anche l'unico minorenne della sfida, il 17enne Samba Konaté del Lipsia, che è il più giovane delle due rose. Per il Bayern Monaco, il giocatore con meno anni è il 18enne Lennart Karl, già ampiamente impiegato da Vincent Kompany. Della stessa età, ma ancora per poco, è il centrocampista Bara Sapoko Ndiaye.

La nazionalità dei giocatori

Una interessante somiglianza tra le due squadre riguarda invece la provenienza geografica dei calciatori. Ovviamente la. Nel Bayern Monaco sono 11 su 23, quasi la metà. Nel Lipsia sono sempre 11, ma su 29. In questa squadra, inoltre, c'è una fortissima, composta da 6 giocatori. Il Paese transalpino è però secondo anche tra le fila dei bavaresi con 3 effettivi.

Se l'Europa è il continente più rappresentato in entrambe le rose, è la quota di extracomunitari a cambiare notevolmente. Il Bayern infatti pesca anche da altri tre continenti, comprendendo 2 africani (Saibari, Ndiaye), 2 asiatici (Kim, Ito) e 2 americani (Davies, Diaz). Il Lipsia, oltre ai 26 europei, ha in rosa 2 africani (El Aynaoui, Banzuzi) e 1 sudamericano (Romulo). A chiudere la questione nazionalità ci sono i due tecnici. Il belga Kompany da una parte e l'argentino Demichelis dall'altra.