Sei gol all’Eintracht Francoforte, uno al PSV in Champions e porta inviolata per due gare di fila: il Lipsia arriva a Monaco con il sorriso. Il Bayern, invece, ha messo in fila due pareggi, il 2-2 con l’Augsburg e il 3-3 in casa del Viking, e ora ha l’occasione per rimettere le cose a posto. Il big match della sesta giornata di Bundesliga si gioca sabato 17 ottobre alle 18:30 all’Allianz Arena. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BAYERN MONACO-LIPSIA IN STREAMING SU BET365.

n classifica i bavaresi sono terzi con 11 punti, i sassoni quinti con 9, e davanti c’è un duo, Friburgo e Borussia Dortmund, a quota 13. Per Kompany è la gara giusta per ritrovare continuità, per Demichelis un test di maturità lontano dalla Red Bull Arena. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Bayern Monaco-Lipsia in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Bayern Monaco-Lipsia

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Bayern Monaco-Lipsia: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Bayern Monaco-Lipsia

: Bayern Monaco-Lipsia Competizione : Bundesliga

: Bundesliga Data : sabato 17 ottobre

: sabato 17 ottobre Orario : 18:30

: 18:30 Stadio : Allianz Arena

: Allianz Arena Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

Il Bayern Monaco, trascinato da Harry Kane, proverà a strappare tre punti in casa, fondamentali in ottica della classifica di Bundesliga. Dopo la partita di Champions League contro il Viking, la formazione bavarese ritrova i suoi tifosi.

Il momento di forma del Bayern Monaco

Il momento di forma del Lipsia

Il Bayern non perde da inizio stagione, ma il rientro dopo la sosta ha lasciato qualche punto per strada. Sono arrivati ile ilin Champions, poi ile il rocambolesco. In Norvegia i bavaresi sono finiti sotto 2-0 nel primo tempo e hanno ribaltato la partita con la(rigore al 54' e gol al 60') e la rete di, prima di farsi riprendere al 90'. In campionato il bilancio dopo cinque turni è di tre vittorie e due pareggi, con: l’attacco funziona, a mancare è la gestione dei momenti chiave.Ildi Demichelis ha un rendimento a due facce, e la differenza si misura in chilometri.sono arrivate tre vittorie con 14 gol fatti e nemmeno uno subito, mentrei sassoni hanno perso tutte e tre le gare tra Bundesliga e Champions: due ko in campionato, con 5 reti incassate e una sola segnata. Dopo il 4-1 del Como in Champions e il 2-0 del Leverkusen, la squadra si è rialzata con ile l’, firmato da Gruda al 74'. In campionato è quinta con 9 punti, ma deve ancoradalla casella delle vittorie esterne.

STAVANGER, NORVEGIA - 13 OTTOBRE: Michael Olise dell'FC Bayern Monaco osserva il gioco durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Viking FK e FC Bayern Monaco al Viking Stadion, il 13 ottobre 2026 a Stavanger, in Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Il Bayern vorrà controllare il possesso:dettano i tempi a centrocampo e liberanosulla fascia, mentre il Lipsia cercherà di assorbire la pressione conal centro della difesa e di colpire in ripartenza con. Dopo gli impegni di Champions la profondità della rosa conterà quanto gli schemi, e anche le rotazioni saranno un tema. I due protagonisti sono facili da individuare.

Per i padroni di casa è Kane: doppietta in Norvegia e quattro gol al Lipsia tra andata e ritorno della scorsa stagione, con un bilancio negli scontri diretti molto favorevole al Bayern, che ha vinto quattro degli ultimi cinque confronti. Per gli ospiti è Nkunku, autore di una tripletta all’Eintracht, che ha il compito di dare un senso alle poche occasioni che concederà un Bayern difficilmente passivo.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lipsia

Kompany dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1, con Neuer tra i pali, Kane unico riferimento offensivo e Olise, Saibari e Luis Díaz alle sue spalle: nessun dubbio nemmeno in mediana, dove giocheranno Kimmich e Pavlović. Dovrà però fare a meno di Musiala per infortunio. Demichelis, che non avrà Baumgartner, Ouedraogo, Guiu e Gebel, dovrebbe schierare un 4-3-3 con Nkunku al centro del tridente, Gomis e Nusa ai lati e un centrocampo composto da Reitz, El Aynaoui e Banzuzi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Saibari, Luis Díaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

Lipsia (4-3-3): Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Reitz, El Aynaoui, Banzuzi; Gomis, Nkunku, Nusa. Allenatore: Martín Demichelis