I bavaresi hanno iniziato la preparazione in vista del Mondiale per Club. E sono arrivate le prime dichiarazioni di due colonne del club tedesco.

Il Bayern Monaco ha avviato il ritiro preparatorio al Mondiale per Club . La squadra bavarese è in ritiro a Orlando da martedì con metà della rosa disponibile. Ieri hanno parlato due giocatori leader del club tedesco, Manuel Neuer e Thomas Müller, che hanno suonato la carica e parlato delle loro aspettative per questo torneo.

La 21° edizione del Mondiale per Club si giocherà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Si tratta della prima edizione allargata a 32 squadre. Il Bayern Monaco è inserito nel girone C con gli australiani dell' Auckland City , il Boca Juniors e il Benfica . La squadra di Vincent Kompany debutterà domenica 15 giugno contro l'Auckland City.

Da martedì i bavaresi sono in ritiro. Nonostante manchino numerosi componenti, ancora impegnati alle qualificazioni al Mondiale 2026, ieri si è svolto il primo allenamento e sono arrivate le prime dichiarazioni dei calciatori riguardo a questo torneo. Muller , al suo ultimo impegno con questa maglia, ha subito suonato la carica: "Affrontiamo la competizione per vincere le partite e proveremo a farlo già dalla prima, ovviamente. Lo ha detto anche il nostro allenatore: vogliamo vincere".

Le parole del portiere Neuer

Anche Neuer, lo storico portiere dei bavaresi, è pronto per questa nuova sfida: Essere qui è qualcosa di speciale. Siamo qui per giocare un calcio vincente e per lottare per il titolo. Credo che tra qualche anno capiremo l'importanza di questo formato di torneo". Neuer ha anche parlato della prima partita che la squadra giocherà, contro l'Acukland City: "È sempre molto importante vincere la prima partita in questi tornei. Vogliamo partire col piede giusto".