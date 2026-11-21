Il ritorno in campo di Jamal Musiala avrebbe dovuto rappresentare soltanto una buona notizia per il Bayern Monaco, ma al termine del pareggio per 1-1 contro il Colonia sono arrivate dichiarazioni che hanno riaperto il dibattito sul futuro del numero 10. Karl-Heinz Rummenigge, membro del consiglio di sorveglianza del club bavarese, ha infatti espresso pubblicamente le proprie preoccupazioni sulla possibilità che il talento tedesco possa tornare ai livelli mostrati prima dei problemi fisici.

Musiala ha firmato nel febbraio 2025 un nuovo contratto con scadenza nel 2030, che secondo le indiscrezioni gli garantirebbe uno stipendio superiore ai 25 milioni di euro a stagione. Una cifra importante, che potrebbe diventare oggetto di discussione nel caso in cui il giocatore non dovesse riuscire a recuperare pienamente la propria condizione,

Bayern Monaco, il ritorno di Musiala e le parole di Rummenigge

Musiala è rimasto lontano dal campo per circa 2 mesi, dopo aver accusato in estate due episodi di collasso sia in allenamento che in partita. Gli accertamenti avevano evidenziato una disfunzione neurologica accompagnata da brevi episodi di assenza, una situazione che ha inevitabilmente condizionato il percorso di recupero del giocatore e alimentato interrogativi sulle sue condizioni future.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 15 AGOSTO: Ismael Saibari e Joshua Kimmich del Bayern Monaco aiutano il compagno di squadra Jamal Musiala dopo una caduta a terra durante la partita della Telekom Cup tra FC Bayern München e RB Lipsia all'Allianz Arena il 15 agosto 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Interrogato da Sky Sport sulle preoccupazioni già espresse da Uli Hoeneß, che aveva manifestato dubbi sul recupero completo del giocatore, Rummenigge non ha escluso uno scenario complicato: "È assolutamente possibile, non è da escludere. Purtroppo si può supporre che sarà difficile tornare al livello che aveva mostrato molto spesso in questi anni".

Rummenigge Successivamente ha affrontato apertamente il tema economico, ipotizzando un confronto con il calciatore, la famiglia e soprattutto l'entourage: "Bisognerà parlare con la famiglia, con il giocatore e soprattutto con l'agenzia, perché queste cifre, mi dispiace dirlo, non sarebbero più sostenibili".

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Rummenigge ha infine escluso, almeno per il momento, l'ipotesi di una cessione, sottolineando come sarebbe difficile immaginare sia la volontà di Musiala di lasciare Monaco sia quella di un altro club di acquistarlo alle attuali condizioni: "Non riesco a immaginare che Jamal voglia lasciare il club, né che un'altra squadra possa acquistarlo in queste condizioni".