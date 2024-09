Bayern Monaco, svelata la divisa ispirata all’Oktoberfest

Bayern Monaco, ecco una maglia speciale

"Mancano pochi giorni all'Oktoberfest 2024 - scrive la società in una nota - e il Bayern segna l'inizio dei festeggiamenti di Monaco con la sua tradizionale maglia in edizione speciale. Quest'anno, l'esclusiva maglia sarà completata da una collezione Oktoberfest che equipaggia i tifosi di calcio e i trendsetter per l'Oktoberfest e lo stadio. Il fulcro di questa collezione Oktoberfest è l'emblema dell'FC Bayern appositamente disegnato per l'Oktoberfest, che compare su tutti gli articoli dell'Oktoberfest".