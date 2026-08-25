Un volto nuovo ha fatto è stato notato dai tifosi tedeschi nell'allenamento del Bayern Monaco e si tratta di Rodrigo Dudok, ala offensiva uruguaiana di 19 anni che martedì ha avuto l'opportunità di allenarsi insieme alla prima squadra guidata da Vincent Kompany. Ma la domanda che tutti si sono posti è: "Perché se gioca in Uruguay, si sta allenando con la prima squadra bavarese?".

Il tutto nasce da un progetto creato proprio con l'obiettivo di individuare giovani talenti in giro per il mondo, accompagnarne la crescita e offrire loro un percorso verso livelli sempre più importanti.

Chi è Rodrigo Dudok: lo sconosciuto che si allena con il Bayern Monaco

La presenza di Dudok a Monaco non è casuale, ilfa infatti parte dal 2023 della rete, una joint venture nata dalla. A confermare la natura dell'operazione è stato anche il direttore sportivo del Bayern,, spiegando che il giovane uruguaiano si trova a Monaco principalmente per, con l'obiettivo di essere valutato soprattutto in ottica

ROTTACH-EGERN, GERMANIA - 28 LUGLIO: L'allenatore del FC Bayern München Vincent Kompany parla con la sua squadra accanto al portiere Manuel Neuer prima del ritiro estivo allo Stadion am Birkenmoos il 28 luglio 2026 a Rottach-Egern, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

L'allenamento con Harry Kane, Luis Díaz e gli altri big rappresenta quindi un'occasione speciale, ma non significa che il Bayern abbia già deciso di puntare sul giocatore. Dudok dovrebbe infatti fare ritorno in Uruguay dopo il periodo di prova. Il precedente, però, lascia spazio all'ipotesi di un futuro trasferimento in Germania, dato che il Bayern aveva già fatto lo stesso con Bara Sapoko Ndiaye, giovane centrocampista senegalese arrivato attraverso la rete Red&Gold. Dopo un primo periodo di prova e alcune esperienze con il Bayern II, il giocatore ha convinto il club bavarese fino a ottenere un contratto a titolo definitivo.

A confermarlo proprio il DS Eberl a BILD: "Il ragazzo è con la nostra squadra U23. Viene dal nostro club partner in Sud America. È qui semplicemente per allenarsi e adattarsi. Serve anche a noi per osservarlo, ma questo è per la seconda squadra".

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e, dopo aver condiviso il campo con Kane e compagni, il giovane uruguaiano sa di aver appena vissuto una giornata che potrebbe rappresentare l'inizio di qualcosa di molto, molto più grande.