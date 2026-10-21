Il Real Madrid si sta avvicinando sempre di più al momento più importante di questo inizio di stagione: il Clasico contro il Barcellona, in programma per domenica alle 21. Una prima parte di campionato che sta risultando essere un po' complicata per le ambizioni dei Blancos di José Mourinho, incapaci di trovare un vero stile di gioco e spesso in balia degli avversari. Non è un caso che il Real abbia già perso 2 partite in Liga e abbia rischiato di fare una pessima figura in Champions League contro la Roma.

😂 Thibaut COURTOIS 🇧🇪 raconte comment les joueurs du Real Madrid s’amusent DES FAKE NEWS et DES THÉORIES DU COMPLOT sur les réseaux :



👇 Sur la rumeur présentant Kylian MBAPPÉ 🇫🇷 comme un « dictateur » :



🗣️ « Oui, ON EN RIGOLE. ON CHANTE PARFOIS ÇA DANS LE VESTIAIRE. Je pense… — Actu Foot (@ActuFoot_) October 21, 2026

Courtois e l'esclusione dal Belgio

Molti giocatori sembrano non riuscire ad esprimersi al massimo del proprio potenziale, ad eccezione di uno:. Il portiere belga sta disputando un grande inizio di stagione, in cui spesso è risultato essere il migliore in campo. Le sue parate hanno impedito passivi peggiori e spesso sono state garanzia di vittoria. La dirigenza non ha esitato a proporgli un nuovodi contratto, mentre la nazionale fa ancora fatica a ricucire un rapporto ambiguo e controverso.Thibaut Courtois non è mai riuscito ad esprimere tutto il suo valore con la propria nazionale, a differenza di quanto fatto con i club. La sua generazione è stata una delledella storia del Belgio, eppure i risultati non sono mai stati del tutto soddisfacenti. Il culmine della problematicità del rapporto fra portiere e nazionale è stato con l'avvento in panchina di. In quel lasso di tempo, Courtois si era momentaneamente ritirato dalla nazionale. Tuttavia, l'estremo difensore del Real Madrid è riuscito a tornare per guidare i Diavoli Rossi al Mondiale 2026.

MADRID, SPAGNA - 18 OTTOBRE: Thibaut Courtois del Real Madrid saluta i tifosi al termine della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Siviglia FC, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 18 ottobre 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Nonostante il nuovo ciclo iniziato con Van Bommel, Courtois aveva già deciso di non partecipare alla Nations League di settembre/ottobre, a meno di infortuni di altri portieri. Ai microfoni di DAZN, il numero 1 dei Blancos ha rivelato alcuni dettagli sul suo rapporto con il Belgio: "Mi hanno escluso dal gruppo di Whatsapp con gli altri giocatori. Questa chat serve per comunicare le informazioni su allenamenti e impegni. Io sono tranquillo, non ho mai pensato di avere in automatico il posto da titolare col Belgio. So quanto valgo ma se il CT decide di scegliere Lammens, Penders o Vandevoordt per me non c'è nessun problema. Ho visto grande soddisfazione per questa prima sosta, Van Bommel sta toccando le corde giuste: il futuro di questa rosa è ottimo".