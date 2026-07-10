Il Belgio si prepara ad affrontare la Spagna in vista dei quarti di finale del Mondiale 2026. La nazionale guidata da Rudi Garcia si trova in maniera abbastanza sorprendentemente a questo livello della competizione. Attorno alla rosa belga aleggiavano molti dubbi relativi all'apporto della vecchia golden generation e a quello dei loro ricambi generazionali. I Diavoli Rossi vengono da competizioni parecchio deludenti: nel 2022 il Belgio è uscito al primo turno della fase a gruppi, mentre nell'Europeo 2024 è stato sconfitto dalla Francia agli ottavi di finale. Anche l'inizio di questo torneo intercontinentale sembrava portare i giallorossi verso un'eliminazione precoce e piuttosto deludente. Il girone, concluso a 5 punti (pareggi contro Egitto e Iran), ha comunque permesso ai ragazzi di Rudi Garcia di passare da capolisti e sfidare l'ostico Senegal ai sedicesimi di finale.

Il match contro gli africani sembrava la pietra tombale sul percorso del Belgio al Mondiale. Eppure, l'ingresso di Lukaku e l'ottima forma di Leandro Trossard hanno permesso ai Diavoli Rossi di rimontare 3-2 al termine dei supplementari, dopo che fino all'85' erano sotto 2-0. La sfida agli ottavi contro gli USA è stata una mera formalità considerando il 4-1 finale, ma potrebbe aver dato la spinta giusta in vista del quarto di finale contro la Spagna.

Debast non sarà del match a causa dello Sporting Lisbona

LISBONA, PORTOGALLO - 17 MARZO: Zeno Debast dello Sporting Clube de Portugal festeggia l'assegnazione di una penalità durante la partita di seconda tappa della UEFA Champions League 2025/26 Round di 16 tra lo Sporting Clube de Portugal e l'FK Bodo/Glimt all'Estadio Jose Alvalade il 17 marzo 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Rudi Garcia sembra aver trovato la formula giusta col 4-2-4 visto agli ottavi di finale. L'attacco è fiorito sotto il controllo di Charles De Ketelaere e sotto l'imprevedibilità di Lukebakio (schierato a sorpresa al posto della stellina Doku) e anche la difesa ha retto contro la verticalità di Balogun, prendendo gol solamente su calcio di punizione deviato. Eppure, Rudi Garcia non potrà ancora fare affidamento sul suo miglior difensore centrale: Zeno Debast.

Debast não joga no Mundial e Rudi Garcia irrita-se: "Ele poderia jogar. Não quero falar muito sobre isso agora, para não alimentar polémicas. Irei esclarecer o assunto mais tarde. Depois do Mundial."



Publicado ontem pela Federação Belga: "Zeno Debast não estará disponível para… pic.twitter.com/yjoQnZ9kgf — Sporting Adeptos (@Sporting_CPAdep) July 10, 2026

Debast dovrebbe essere il titolare con Ngoy al centro della difesa belga. Tuttavia, il 22enne sta affrontando un infortunio al bicipite femorale che lo tiene fuori dal 10 maggio. Eppure, secondo lo staff medico del Belgio, il ragazzo sarebbe pronto per fare il suo esordio ai Mondiali. A fermare il promettente difensore è proprio il club detentore del suo cartellino: lo Sporting Lisbona.

Per difendere la propria posizione, la Federcalcio belga è intervenuta con un comunicato: "Zeno Debast non sarà disponibile per i quarti di finale. Il suo club, lo Sporting CP, ha comunicato al giocatore che non lo riteneva idoneo dal punto di vista medico a disputare le partite. Questa valutazione differisce da quella dello staff medico dei Diavoli Rossi, nonché dalle autorità mediche e assicurative della FIFA. Zeno si sta attualmente allenando individualmente sotto la supervisione del dipartimento Performance della RBFA"