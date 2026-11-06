Gianluca Prestianni si è ormai da tempo messo alle spalle quella vicenda che lo ha visto coinvolto con Vinicius ed è tornato a fare quello che gli riesce meglio: giocare a pallone. Nella sfida di ieri sera contro il Lech Poznan, l'argentino è sceso in campo al 62' al posto di Rafa Silva e dopo solo 5 minuti ha trovato la rete del momentaneo 2-0 dando nuovamente prova del suo ottimo momento di forma. Partita poi terminata 3-1 per le Aquile. Ma, come sappiamo, Prestianni è popolare anche per il suo carattere vivace anche fuori dal campo.

Prestianni, man of the match anche nello spogliatoio... dell'Atletico Madrid

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ha commentato con sobrietà sui social media "un'altra vittoria in Europa League. Continuiamo a guadagnare punti! Passo dopo passo verso il nostro obiettivo", ha scritto

Prestianni. Le reazioni al post non si sono fatte attendere. Andreas Schjelderup non ha esitato a esprimere la sua ammirazione per il compagno. "Che giocatore!", ha esclamato l'esterno norvegese, che ha un rapporto stretto con il nazionale argentino.

Altra grande prova quella esibita da Gianluca Prestianni . Contro il, l'argentino ha realizzato la rete del momentaneo 2-0 appena 5 minuti dopo il suo ingresso in campo. Per il classe 2006 si tratta dell'11^rete stagionali nelle 19 presenze totali. Un andamento del genere non lo aveva mai conosciuto da quando veste la maglia del. Ma questo non stupisce tanto ne la dirigenza ne la tifoseria delle Aquile, tutti già a conoscenza delle grandi qualità di cui dispone l'exMa quello che stupisce, invece, sono le grandi qualità che Prestianni possiede anche fuori dal campo. Al termine della sfida contro il club polacco, il 20 enne

LISBONA, PORTOGALLO - 15 OTTOBRE: Gianluca Prestianni e Samuel Dahl dell'SL Benfica celebrano il secondo gol della loro squadra segnato da Alexander Bah dell'SL Benfica (oscurato) durante la partita MD2 della fase di lega UEFA Europa League 2026/27 tra l'SL Benfica e il Celtic FC all'Estadio do SL Benfica il 15 ottobre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Anche il suo connazionale Echeverri è rimasto impressionato: "Incredibile quello che fai". Jhon Durán ha aggiunto: "Giochi molto bene, nanetto". Tra le centinaia di commenti e reazioni, spicca quello di Giuliano Simeone, esterno dell'Atletico Madrid, che ha risposto con un emjoi. Entrambi, è bene ricordarlo, sono stati convocati per le amichevoli dell'Argentina contro Uruguay e Costa Rica, rispettivamente il 13 e il 17 novembre, a Buenos Aires e Córdoba.