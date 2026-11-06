La grande personalità ormai nota del centrocampista argentino ha finito anche per contagiare gli avversari, primo tra tutti il connazionale Giuliano Simeone
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Gianluca Prestianni si è ormai da tempo messo alle spalle quella vicenda che lo ha visto coinvolto con Vinicius ed è tornato a fare quello che gli riesce meglio: giocare a pallone. Nella sfida di ieri sera contro il Lech Poznan, l'argentino è sceso in campo al 62' al posto di Rafa Silva e dopo solo 5 minuti ha trovato la rete del momentaneo 2-0 dando nuovamente prova del suo ottimo momento di forma. Partita poi terminata 3-1 per le Aquile. Ma, come sappiamo, Prestianni è popolare anche per il suo carattere vivace anche fuori dal campo.
Prestianni, man of the match anche nello spogliatoio... dell'Atletico MadridAltra grande prova quella esibita da Gianluca Prestianni. Contro il Lech Poznan, l'argentino ha realizzato la rete del momentaneo 2-0 appena 5 minuti dopo il suo ingresso in campo. Per il classe 2006 si tratta dell'11^rete stagionali nelle 19 presenze totali. Un andamento del genere non lo aveva mai conosciuto da quando veste la maglia del Benfica. Ma questo non stupisce tanto ne la dirigenza ne la tifoseria delle Aquile, tutti già a conoscenza delle grandi qualità di cui dispone l'ex Velez.
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Anche il suo connazionale Echeverri è rimasto impressionato: "Incredibile quello che fai". Jhon Durán ha aggiunto: "Giochi molto bene, nanetto". Tra le centinaia di commenti e reazioni, spicca quello di Giuliano Simeone, esterno dell'Atletico Madrid, che ha risposto con un emjoi. Entrambi, è bene ricordarlo, sono stati convocati per le amichevoli dell'Argentina contro Uruguay e Costa Rica, rispettivamente il 13 e il 17 novembre, a Buenos Aires e Córdoba.
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