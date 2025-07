Benfica senza tifosi a Nizza: squalifica UEFA per gli incidenti di Barcellona

Il Benfica dovrà affrontare il terzo turno preliminare di Champions League senza il supporto dei propri tifosi in trasferta. Al club portoghese, infatti, è stata inflitta una squalifica pesante. In pratica gli viene impedito di vendere biglietti ai propri sostenitori per la gara d’andata contro il Nizza, in programma il 5 agosto.