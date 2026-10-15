Alla vigilia dell'impegno europeo contro il Celtic, il Benfica richiama i propri tifosi al senso di responsabilità e chiede di sostenere la squadra nel pieno rispetto delle regole. La società portoghese ha diffuso un appello per evitare comportamenti che possano provocare ulteriori provvedimenti disciplinari da parte della UEFA. Il rischio non riguarda soltanto eventuali sanzioni economiche, ma anche la possibilità che i sostenitori vengano esclusi dalla prossima partita europea disputata in trasferta. Un'eventualità che il club vuole scongiurare, consapevole dell'importanza del sostegno del pubblico nelle competizioni internazionali.

La sanzione sospesa e il rischio di nuove conseguenze

Il richiamo della società nasce dalla presenza di una, che potrebbe diventare effettiva nel caso in cui si verificassero nuove infrazioni. L'utilizzo di fumogeni e altri materiali pirotecnici, così come ulteriori comportamenti contrari alle disposizioni disciplinari, rappresenta un elemento di particolare attenzione per gli organismi calcistici europei. In questi casi, le responsabilità vengono valutate sulla base dei regolamenti e delle decisioni adottate dagli organi competenti.

Per il Benfica, il problema è soprattutto evitare che episodi isolati finiscano per penalizzare l'intera tifoseria. La possibile conseguenza indicata dal club è particolarmente significativa: il divieto di assistere alla successiva partita europea in trasferta. Una misura che priverebbe la squadra di una parte importante del proprio sostegno proprio in una competizione nella quale ogni dettaglio può incidere sul percorso sportivo.

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Il sostegno dei tifosi resta fondamentale

Il Benfica non mette in discussione il valore della propria tifoseria, da sempre una componente importante dell'identità del club. L'obiettivo dell'appello è piuttosto fare in modo che la passione sugli spalti non si trasformi in un problema disciplinare., evitando iniziative che possano violare le norme e mettere a rischio la presenza dei tifosi nelle successive gare internazionali.

MILANO, ITALIA - 16 SETTEMBRE: Ardon Jashari del Milan contende il pallone a Joao Palhinha del Benfica durante la partita della prima giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2026/27 tra Milan e Benfica, disputata allo stadio San Siro il 16 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Il messaggio assume un significato particolare in vista della sfida contro il Celtic, appuntamento nel quale il Benfica avrà bisogno anche del contributo del proprio pubblico. La partecipazione dei sostenitori può rappresentare un fattore importante per creare un'atmosfera favorevole e spingere la squadra nei momenti più delicati della partita. Proprio per questo, il club invita tutti a dimostrare il proprio attaccamento attraverso un comportamento corretto, senza esporre la società a ulteriori provvedimenti.

La priorità è evitare una penalizzazione collettiva

Il richiamo del Benfica si inserisce nel più ampio tema della responsabilità dei tifosi durante le competizioni organizzate dalla UEFA.e le altre violazioni delle regole possono avere ripercussioni che vanno oltre il singolo episodio, arrivando a incidere sull'organizzazione delle partite e sulla possibilità per i sostenitori di seguire la squadra all'estero.

La società punta dunque sulla collaborazione del proprio pubblico per evitare che una nuova infrazione faccia scattare la sanzione già prevista. La richiesta è chiara: sostenere il Benfica senza mettere a rischio la prossima trasferta europea. Per il club portoghese, mantenere il legame con i propri tifosi significa anche proteggerne la possibilità di essere presenti nei momenti decisivi della stagione, nel rispetto delle regole e delle responsabilità che accompagnano le competizioni internazionali.