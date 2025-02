Bentaleb fine dell’incubo: torna ad allenarsi al Lille dopo il malore

Il centrocampista algerino, che ha avuto il benestare dei medici dopo l'arresto cardiaco dello scorso giugno, giocherà con il defibrillatore

Alessandro Stella 13 febbraio - 15:07

La grande paura è alle spalle, Nabil Bentaleb è tornato in campo. Il Lille riabbraccia il suo centrocampista, che lo scorso giugno è stato vittima di un arresto cardiaco. Il giocatore francese naturalizzato algerino, dopo aver ricevuto il benestare dei medici per il suo ritorno in campo, è riapparso oggi al centro sportivo del Lille per riprendere ad allenarsi. Grande entusiasmo tra compagni e società che hanno accolto Bentaleb con un “pasillo de honor” e grida di giubilo. “È il tuo momento Nabil, tutto il club è dietro di te. È bello rivederti”, ha scritto il club francese sui propri canali ufficiali.

Tout un club derrière toi Nabil ❤️

Salariés, éducateurs, jeunes de la formation, tous se sont mobilisés pour accueillir Nabil Bentaleb à son retour 👏

On est heureux de te revoir @nabilbentaleb42 😍 pic.twitter.com/OgPztAu2oN

Il dramma improvviso e la rapida ripresa — Bentaleb è nato a Lille nel 1994 e dopo aver iniziato la carriera nelle giovanili dei Los Dogues si è distinto soprattutto tra Tottenham e Schalke 04. Tornato nella prima squadra del Lille nel 2023, l'algerino ha avuto il malore lo scorso 18 giugno 2024 durante una partita di calcio a 5 tra amici. Il pronto intervento dei medici, costretti ad usare anche il defibrillatore, aveva salvato la vita all'algerino. Una volta in ospedale il centrocampista era stato messo in coma artificiale e poi sottoposto ad una delicata operazione, con tanto di pacemaker impiantato. Dopo una rapida ripresa Bentaleb ha cominciato e concluso la riabilitazione, ma ha dovuto aspettare fino ad oggi il parere positivo dei medici e della federazione calcistica francese per poter tornare in campo. “Abbiamo un sogno: Nabil di nuovo in campo”, aveva dichiarato a giugno il presidente del Lille Olivier Letang. Sogno esaudito, da capire ora quando l'algerino verrà schierato nuovamente in una gara ufficiale.

🔴 Des nouvelles de Nabil Bentaleb

Hospitalisé depuis mardi dernier au CHU de Lille, le milieu de terrain du LOSC a réalisé depuis plusieurs examens et bilans de santé qui se sont montrés rassurants.

Il se trouve toujours en observation à l'hôpital mais pourrait retrouver son… pic.twitter.com/u8jCES12jm

Da Eriksen a Blind fino a Bove, chi gioca con il pacemaker — Bentaleb non sarà però l'unico giocatore a tornare in campo con un defibrillatore sottocutaneo. In Italia come è noto il regolamento non lo permette, ma all'estero sono diversi i calciatori che giocano nelle stesse condizioni dell'algerino. I più noti sono Christian Eriksen e Daley Blind. Il centrocampista danese ex Inter, dopo il malore capitato durante gli Europei 2020, è stato costretto a lasciare il club nerazzurro ma ha potuto riprendere la sua carriera prima al Brentford e ora al Manchester United. Il difensore olandese, ora in forza in Spagna al Girona, invece è nella stessa situazione da fine 2019. Caso uguale ma meno noto rispetto ad Eriksen, sempre in Inghilterra, è quello di Tom Lockyer difensore del Luton Town. Lockyer è stato vittima di un doppio arresto cardiaco nel 2023 e tuttora deve ancora decidere se tornare a giocare. L'episodio più recente infine è quello di Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina crollato in campo ad inizio dicembre durante una gara con l'Inter. Anche lui ora ha il defibrillatore e dalla prossima estate sarà costretto a cercare una squadra lontano dall’Italia.