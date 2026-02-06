Karim Benzema, appena arrivato all'Al Hilal di Inzaghi, ha subito lasciato il segno coi suoi nuovi colori. L'attaccante, partito titolare nella gara contro l'Al Okhdood, ha messo a segno una tripletta riportando entusiasmo dopo 3 pareggi consecutivi.

Francesco Di Chio 6 febbraio - 10:37

Karim Benzema è appena arrivato all'Al Hilal e non ha tradito le aspettative. Il francese ha esordito nel match contro l'Al Okhdood segnando tre gol, di cui uno di tacco, riportando alla vittoria la sua nuova squadra.

Alla corte di Inzaghi — Il trasferimento del francese è stato forse il più rumoroso di questa sessione di calciomercato. L'attaccante infatti ha rotto con l'Al Ittihad dopo aver rifiutato una proposta di contratto che ha ritenuto umiliante, e ha deciso di trasferirsi, dopo voci che lo volevano vicino al ritorno in Europa, alla corte di Simone Inzaghi. Questo cambio di casacca ha fatto infuriare non solo i tifosi dell'ex squadra di Karim, che oltre a lui hanno dovuto salutare N'Golo Kante (passato al Fenerbahce), ma anche le altre squadre (Al Nassr e Cristiano Ronaldo su tutti), che ritengono che l'Al Hilal goda di favoritismi politici.

L'esordio di Benzema — Pronti via, l'ex Real Madrid ha subito lasciato il segno. Karim è partito subito titolare nella sfida contro la penultima in classifica, e nei 73 minuti disputati ha messo a segno tre reti. Al 31° ha sbloccato il match con un colpo di tacco, e ha poi ritrovato la via del gol al 60° e 64°. 3-0 e partita messa in discesa per i capolisti (finita poi 6-0 grazie alla doppietta di Al Dawsari e al gol di Malcom). Grazie a questa grande prestazione di Benzema, la squadra di Simone Inzaghi ha ritrovato la vittoria dopo 3 pareggi consecutivi che avevano permesso all'Al Nassr di CR7 di portarsi a -1 dal primo posto. L'allenatore ex Inter, dopo anni di mercati difficili in casa neroazzurra, può finalmente sorridere, un pò meno Cristiano Ronaldo.