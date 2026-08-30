Karim Benzema è pronto a chiudere la sua esperienza con l’Al Hilal. L’attaccante francese, arrivato nel club saudita all’inizio del 2026 dopo la parentesi con l’Al Ittihad, sarebbe infatti vicino alla risoluzione del rapporto contrattuale con la società allenata da Simone Inzaghi. La separazione, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe ormai imminente.

Benzema pronto all'addio? Le ultime

Una decisione che arriva dopo un periodo relativamente breve, ma nel quale Benzema ha comunque lasciato il segno. Con la maglia dell’Al Hilal il centravanti ha raccolto 16 presenze, realizzando 10 gol e servendo 5 assist. Numeri importanti, soprattutto considerando l’età del giocatore, che a dicembre compirà 39 anni.

L’avventura era iniziata nel migliore dei modi. Al suo debutto con l’Al Hilal, infatti, Benzema aveva subito trovato la via del gol, firmando una tripletta contro l’Al Okhdood e aggiungendo anche un assist nel largo successo per 6-0. Nonostante il rendimento sotto porta, però, il futuro del francese a Riyadh è diventato progressivamente incerto. Già nelle scorse settimane erano emerse indiscrezioni sulla possibilità di una separazione tra le parti, con l’Al Hilal intenzionato a valutare una soluzione per liberare spazio in rosa.

🚨👋🏼 BREAKING: Karim Benzema has decided to leave Al Hilal with mutual contract termination agreed today.



Benzema to announce his decision on future soon; options include retirement or playing in another Saudi club. No European return. pic.twitter.com/OxILuZBvKR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

Ora la rottura sembra essere arrivata a un passo dalla concretizzazione. Benzema, dal canto suo, non sembra intenzionato a chiudere qui la propria carriera: secondo le informazioni più recenti, l’attaccante starebbe valutando diverse possibilità per proseguire a giocare, compresa una possibile soluzione negli Stati Uniti.

Si chiude dunque, almeno per ora, un altro capitolo dell’esperienza saudita di Benzema. Dopo il passaggio dall’Al Ittihad all’Al Hilal, il Pallone d’Oro 2022 potrebbe presto tornare sul mercato da svincolato e diventare uno dei nomi più interessanti degli ultimi giorni della sessione.