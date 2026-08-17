L'ex Real Madrid non convince più Inzaghi che mette nel mirino l'attaccante dell'Aston Villa
La storia tra Karim Benzema e l'Al-Hilal potrebbe essere giunta al capolinea. Questo è quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, che racconta di clamoroso divorzio tra l'attaccante francese e il club saudita. A quanto pare, il tecnico Simone Inzaghi avrebbe fatto le sue valutazioni tecniche, decidendo di non puntare più sull'attaccante ex Real Madrid. Una svolta pesante, che rischia di ridisegnare gli equilibri di mercato dell'Al-Hilal in questa finestra estiva.
Benzema: il nodo dell'ingaggio e il braccio di ferro
Il nocciolo della questione sembra risiedere nelle valutazioni tattiche di Simone Inzaghi. Il tecnico italiano, noto per la sua maniacale cura dei dettagli e per un'idea di calcio estremamente dinamica e collettiva, sta ridisegnando l'assetto offensivo dei suoi per puntare su profili differenti o su innesti di respiro internazionale. Da qui la riflessione della dirigenza, divisa tra la necessità di liberare spazio salariale e la volontà di accontentare le richieste tecnico-tattiche dell'allenatore.
Separarsi, però, non sarà una passeggiata. La questione economica è di quelle spinose, capace di far sudare freddo i dirigenti. Parte dell'ingaggio faraonico del francese è infatti coperto direttamente dalla Saudi Pro League, il che significa che qualsiasi mossa richiede un incastro perfetto tra le parti in causa. Intanto, a quanto pare, il giocatore avrebbe chiesto di incassare l'intero stipendio previsto per l'ultimo anno di contratto prima di fare le valigie. Una richiesta che né la società né la lega hanno accolto con favore, dando vita a un vero e proprio braccio di ferro dietro le quinte.
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La pista Watkins e le nuove regole sugli stranieriMentre la situazione cerca una quadra, l'Al-Hilal ha già iniziato a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparato. Il nome caldissimo sul taccuino della dirigenza è quello di Ollie Watkins, attaccante dell'Aston Villa legato da un contratto blindato fino al 2028. Portarlo via dalla Premier League richiederà uno sforzo importante, ma i piani alti sembrano intenzionati a stringere i tempi, anche alla luce delle novità regolamentari che stanno cambiando i posti riservati ai giocatori stranieri nel campionato saudita. Con il nuovo limite fissato a otto stranieri in campionato e dieci nelle coppe, ogni casella fa la differenza, e il futuro di Benzema sembra ormai sempre più lontano da Riyadh.
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