La storia tra Karim Benzema e l'Al-Hilal potrebbe essere giunta al capolinea. Questo è quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, che racconta di clamoroso divorzio tra l'attaccante francese e il club saudita. A quanto pare, il tecnico Simone Inzaghi avrebbe fatto le sue valutazioni tecniche, decidendo di non puntare più sull'attaccante ex Real Madrid. Una svolta pesante, che rischia di ridisegnare gli equilibri di mercato dell'Al-Hilal in questa finestra estiva.

Benzema: il nodo dell'ingaggio e il braccio di ferro

Il nocciolo della questione sembra risiedere nelle valutazioni tattiche di Simone Inzaghi. Il tecnico italiano, noto per la sua maniacale cura dei dettagli e per un'idea di calcio estremamente dinamica e collettiva, sta ridisegnando l'assetto offensivo dei suoi per puntare su profili differenti o su innesti di respiro internazionale. Da qui la riflessione della dirigenza, divisa tra la necessità di liberare spazio salariale e la volontà di accontentare le richieste tecnico-tattiche dell'allenatore.

Separarsi, però, non sarà una passeggiata. La questione economica è di quelle spinose, capace di far sudare freddo i dirigenti. Parte dell'ingaggio faraonico del francese è infatti coperto direttamente dalla Saudi Pro League, il che significa che qualsiasi mossa richiede un incastro perfetto tra le parti in causa. Intanto, a quanto pare, il giocatore avrebbe chiesto di incassare l'intero stipendio previsto per l'ultimo anno di contratto prima di fare le valigie. Una richiesta che né la società né la lega hanno accolto con favore, dando vita a un vero e proprio braccio di ferro dietro le quinte.

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 28 APRILE: L'allenatore Simone Inzaghi dell'Al Hilal FC urla durante la partita di Saudi Pro League tra Al Hilal e Damac alla Kingdom Arena il 28 aprile 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed /Getty Images)

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