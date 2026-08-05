Questo calciomercato tra colpi da novanta e giovani scoperte ci ha regalato anche una ricca lista di giocatori svincolati. Tanti sono i nomi di spicco senza contratto tra questi troviamo Momo Salah. Il calciatore egiziano è stato nelle ultime giornate accostato al Besiktas come confermato anche dal DS della società. Accordo tra club e giocatore mai trovato con conseguente passaggio di Salah al Trabzospor.

Nella giornata odierna intervistato dal quotidiano turco Fanatik il presidente del Besiktas ha negato l'interesse nei confronti del classe 92'.

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Il presidente Adali nega la trattativa con Salah smentendo anche le parole del DS:

Precedentemente al trasferimento di Momo Salah al Trabzonspor il DS della squadra turca aveva dichiarato:prima di discutere la parte finanziaria delle trattative. Fino a quel momento, tutto procedeva senza intoppi, ma quando s. Sono emerse richieste che hanno creato una situazione di stallo".

ISTANBUL, TURCHIA - 23 LUGLIO: L'allenatore Vincenzo Italiano del Besiktas assiste alla partita di andata del secondo turno preliminare di UEFA Europa League 2026/27 tra Besiktas JK e Midtjylland al Besiktas Park il 23 luglio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Dichiarazioni che sanno di interesse quindi verso il giocatore, ma nella giornata odierna tutto è stato smentito dal presidente difendendo anche la propria posizione per quanto riguarda l'esser stati superati da una squadra concorrente: "Non è vero che siamo stati sorpassati durante la mia presidenza nessuno è mai riuscito a strapparci un giocatore. Semplicemente non volevamo Salah. Una cosa che era chiara a tutti all'interno del club. Stiamo proseguendo con le nostre strategie di mercato stabilite già da tempo".

In più ha parlato di altri giocatori che in serie A conosciamo bene: Brahim Diaz e Dusan Vlahovic: "Il primo non è nei nostri piani. Col secondo stiamo parlando". Tra i vari dirigenti del Besiktas il fermento dialettico non manca, sperando che Salah non diventi un rimpianto e che la trattativa per Vlahovic possa concludersi nel migliore dei modi regalando così a Vincenzo Italiano un'attaccante dal calibro Internazionale.