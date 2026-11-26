Il suo gol all'88' consegnò alla squadra di Mircea Lucescu il titolo numero dodici della propria storia
I tifosi del Besiktas sono già pazzi di Italiano: canta tutto lo stadio
Un derby non è mai una partita normale. Se poi in palio c'è uno scudetto e dall'altra parte c'è il tuo rivale storico, la tensione diventa inevitabilmente protagonista. Il 25 maggio 2003, all'İnönü di Istanbul, Besiktas e Galatasaray si giocarono molto più di una vittoria. I bianconeri avevano il primo match point per chiudere il campionato. E non potevano scegliere un'occasione più importante: battere i rivali di sempre nell'anno del centenario. A pensarci fu Sergen Yalcin. Il suo gol all'88' consegnò alla squadra di Mircea Lucescu il titolo numero dodici della propria storia.
Besiktas-Galatasaray, un derby che vale lo scudettoIl Besiktas arrivò alla 33ª giornata con cinque punti di vantaggio sul Galatasaray. Mancavano due partite alla fine, ma il successo avrebbe chiuso definitivamente i conti. Anche un pareggio sarebbe bastato per festeggiare con una giornata d'anticipo. La squadra di Lucescu aveva costruito il proprio primato con continuità e si presentava all'appuntamento con un vantaggio importante. Dall'altra parte c'era il Galatasaray di Fatih Terim, chiamato a vincere per tenere aperta la corsa al titolo. Una sfida che aveva anche un retroscena in panchina. Lucescu aveva conquistato il campionato precedente proprio con i giallorossi, prima di lasciare il club e passare al Beşiktaş. Ora si ritrovava davanti il suo passato. E poteva festeggiare contro di lui.
L'Inonu è una bolgiaL'atmosfera era quella delle grandi occasioni. Lo stadio si riempì ore prima del fischio d'inizio. Circa 30mila spettatori accompagnarono l'ingresso delle squadre, con l'Inonu trasformato in una distesa bianconera. La tensione si avvertì subito. In campo si lottava su ogni pallone, spesso oltre il limite. Il Galatasaray provò a partire forte, ma il Besiktas rispose con la propria fisicità e con la qualità dei suoi uomini migliori. In mezzo al campo c'era Federico Giunti, mentre davanti Lucescu si affidava a Daniel Pancu, İlhan Mansız e Sergen. Una squadra ricca di personalità, costruita per reggere anche le serate più complicate. Il primo tempo, però, fu soprattutto una battaglia. Le occasioni non mancarono, ma il risultato rimase bloccato.
Pancu sfiora il vantaggio, İlhan sprecaLa prima grande opportunità arrivò al 37'. Sergen trovò un corridoio perfetto e mandò Pancu verso la porta. Il rumeno calciò, ma il pallone si stampò sul palo. Un'occasione enorme per sbloccare una partita che sembrava non voler concedere nulla. Il Beşiktaş prese fiducia e tornò a farsi vedere in avanti. Al 45' fu İlhan Mansız ad avere una buona opportunità, approfittando di un errore di Vedat İnceefe. La conclusione, però, non trovò la porta. Si andò così all'intervallo sullo 0-0. Un risultato che premiava momentaneamente i padroni di casa, ma lasciava ancora tutto aperto sul piano della partita.
Cordoba tiene in piedi il BesiktasNella ripresa il Galatasaray aumentò la pressione. Terim aveva bisogno di una vittoria e la sua squadra cominciò a cercare con maggiore insistenza la porta avversaria. Revivo e Bülent provarono a impensierire la difesa bianconera, mentre il Besiktas cercava di sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. Al 66' arrivò un altro brivido per i tifosi di casa. Tayfur Havutçu si inserì e trovò una conclusione potente, ma anche questa volta il palo negò la gioia del gol. Il Galatasaray rispose con Ümit Karan. Al 72', su un cross di Revivo, l'attaccante si ritrovò in ottima posizione e calciò da distanza ravvicinata. Óscar Córdoba, però, si oppose con un intervento decisivo. Il portiere colombiano tenne in piedi il Beşiktaş nel momento più delicato.
Tumer entra e serve l'assist della storiaIl cronometro continuava a scorrere. Il pareggio avrebbe consegnato comunque il titolo al Beşiktaş, ma la squadra di Lucescu voleva chiudere la festa con una vittoria. All'85' il tecnico rumeno mandò in campo Tümer Metin al posto di Pancu. Una sostituzione destinata a cambiare la serata. Tre minuti più tardi arrivò l'azione decisiva. Il Beşiktaş recuperò il pallone e ripartì. Sergen partecipò alla manovra, poi trovò il modo di inserirsi nuovamente in zona offensiva. La palla arrivò a Tümer, che invece di cercare la conclusione servì il compagno con un assist preciso. Sergen si presentò davanti a Faryd Mondragón e non sbagliò. Sinistro, pallone in rete e 1-0. L'İnönü esplose. Era l'88', il Galatasaray era battuto e il Beşiktaş poteva finalmente festeggiare. Il gol più pesante della stagione portava la firma del suo numero 10.
Espulsioni e nervi tesi nel finaleIl derby non era ancora finito, ma il risultato aveva ormai deciso tutto. Il Galatasaray provò a reagire, senza trovare il modo di riaprire la partita. La tensione accumulata durante i novanta minuti esplose negli ultimi istanti. Ümit Karan e Volkan Arslan vennero espulsi nel finale, mentre in campo continuavano proteste e contrasti. Al triplice fischio la festa dei tifosi del Beşiktaş fu immediata. La squadra aveva conquistato matematicamente il campionato, anche se i festeggiamenti ufficiali vennero rimandati alla giornata successiva. La vittoria aveva un sapore ancora più speciale: arrivava contro il Galatasaray, davanti al proprio pubblico e nel momento più importante dell'intera stagione.
Il regalo più bello per i cento anniPer il Beşiktaş fu il dodicesimo titolo nazionale e il ritorno sul trono dopo otto anni di attesa. Il successo completò una stagione straordinaria, con Lucescu capace di costruire una squadra solida e competitiva. In attacco c'erano i gol e il talento di Sergen, Pancu e İlhan Mansız. In difesa, l'esperienza di Zago e Ronaldo Guiaro. Tra i pali, la sicurezza di Córdoba. Un gruppo che aveva saputo mantenere il vantaggio sulle inseguitrici e arrivare al derby con il destino nelle proprie mani. Ma quella notte ebbe un significato che andava oltre la classifica. Il Beşiktaş era nato nel 1903 e nel 2003 festeggiava il proprio centenario. Vincere il campionato proprio in quell'anno era il regalo più atteso. Farlo battendo il Galatasaray rese tutto ancora più speciale.
Sergen, una firma destinata a restareCi sono gol che valgono una vittoria e altri che diventano simboli. Quello di Sergen appartiene alla seconda categoria. Il fantasista turco aveva già lasciato il segno nella rivalità con il Galatasaray, ma nessuna rete ebbe il peso di quella del 25 maggio. Fu il suo undicesimo gol contro i giallorossi con la maglia del Beşiktaş, ma soprattutto quello che consegnò al club lo scudetto del centenario. Una giocata da campione, nel momento in cui serviva. Tümer gli mise il pallone davanti alla porta, lui fece il resto. In una partita bloccata, nervosa e piena di occasioni mancate, bastò un lampo. Il Beşiktaş aspettava quel titolo da otto anni. Sergen gli regalò il modo più bello per festeggiarlo: vincendo il derby più importante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA