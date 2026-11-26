Un derby non è mai una partita normale. Se poi in palio c'è uno scudetto e dall'altra parte c'è il tuo rivale storico, la tensione diventa inevitabilmente protagonista. Il 25 maggio 2003, all'İnönü di Istanbul, Besiktas e Galatasaray si giocarono molto più di una vittoria. I bianconeri avevano il primo match point per chiudere il campionato. E non potevano scegliere un'occasione più importante: battere i rivali di sempre nell'anno del centenario. A pensarci fu Sergen Yalcin. Il suo gol all'88' consegnò alla squadra di Mircea Lucescu il titolo numero dodici della propria storia.

Besiktas-Galatasaray, un derby che vale lo scudetto

L'Inonu è una bolgia

Ilarrivò alla 33ª giornata con cinque punti di vantaggio sul. Mancavano due partite alla fine, ma il successo avrebbe chiuso definitivamente i conti. Anche un pareggio sarebbe bastato per festeggiare con una giornata d'anticipo. La squadra di Lucescu aveva costruito il proprio primato con continuità e si presentava all'appuntamento con un vantaggio importante. Dall'altra parte c'era il Galatasaray di Fatih Terim, chiamato aper tenere aperta la corsa al titolo. Unache aveva anche un retroscena in panchina. Lucescu aveva conquistato il campionato precedente proprio con i giallorossi, prima di lasciare il club e passare al Beşiktaş. Ora si ritrovava davanti il suo passato. E potevacontro di lui.era quella delle grandi occasioni. Lo stadio si riempì ore prima del fischio d'inizio. Circa 30mila spettatori accompagnarono l'ingresso delle squadre, con l'Inonu trasformato in una distesa bianconera. La tensione si avvertì subito. In campo si lottava su ogni pallone, spesso oltre il limite. Ilprovò a partire forte, ma ilrispose con la propria fisicità e con la qualità dei suoi uomini migliori. In mezzo al campo c'era Federico Giunti, mentre davantisi affidava a Daniel Pancu, İlhan Mansız e Sergen. Una squadra ricca di personalità, costruita per reggere anche le serate più complicate. Il primo tempo, però, fu soprattutto una battaglia. Le occasioni non mancarono, ma il risultato rimase bloccato.

Besiktas-Galatasaray (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Pancu sfiora il vantaggio, İlhan spreca

La prima grande opportunità arrivò al 37'.trovò un corridoio perfetto e mandò Pancu verso la porta. Il rumeno calciò, ma il pallone si stampò sul palo. Un'occasione enorme per sbloccare una partita che sembrava non voler concedere nulla. Il Beşiktaş prese fiducia e tornò a farsi vedere in avanti. Al 45' fu İlhanad avere una buona opportunità, approfittando di un errore di Vedat İnceefe. La conclusione, però, non trovò la porta. Si andò così all'intervallo sullo 0-0. Un risultato che premiava momentaneamente i padroni di casa, ma lasciava ancora tutto aperto sul piano della partita.

ISTANBUL, TURCHIA - 4 OTTOBRE: Tammy Abraham del Besiktas festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita Trendyol Süper Lig tra Galatasaray SK e Besiktas JK al Rams Park Stadium il 4 ottobre 2025 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Cordoba tiene in piedi il Besiktas

Tumer entra e serve l'assist della storia

Espulsioni e nervi tesi nel finale

Nella ripresa ilaumentò la pressione. Terim aveva bisogno di una vittoria e la sua squadra cominciò a cercare con maggiore insistenza la porta avversaria. Revivo eprovarono a impensierire la difesa bianconera, mentre ilcercava di sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari. Al 66' arrivò un altro brivido per i tifosi di casa. Tayfur Havutçu si inserì e trovò una conclusione potente, ma anche questa volta il palo negò la gioia del gol. Ilrispose con Ümit Karan. Al 72', su un cross di Revivo, l'attaccante si ritrovò in ottima posizione e calciò da distanza ravvicinata. Óscar, però, si oppose con un intervento decisivo. Il portiere colombiano tenne in piedi il Beşiktaş nel momento più delicato.Ilcontinuava a scorrere. Il pareggio avrebbe consegnato comunque il titolo al Beşiktaş, ma la squadra di Lucescu voleva chiudere la festa con una vittoria. All'85' il tecnico rumeno mandò in campo Tümeral posto di Pancu. Una sostituzione destinata a cambiare la serata. Tre minuti più tardi arrivò l'azione decisiva. Il Beşiktaş recuperò il pallone e ripartì. Sergen partecipò alla manovra, poi trovò il modo di inserirsi nuovamente in zona offensiva. La palla arrivò a Tümer, che invece di cercare la conclusione servì il compagno con un assist preciso. Sergen si presentò davanti a Faryde non sbagliò. Sinistro, pallone in rete e 1-0. L'İnönü esplose. Era l'88', il Galatasaray era battuto e il Beşiktaş poteva finalmente festeggiare. Il gol più pesante della stagione portava la firma del suo numero 10.Ilnon era ancora finito, ma il risultato aveva ormai deciso tutto. Ilprovò a reagire, senza trovare il modo di riaprire la partita. La tensione accumulata durante i novanta minuti esplose negli ultimi istanti. Ümit Karan e Volkan Arslan vennero espulsi nel finale, mentre in campo continuavano proteste e contrasti. Al triplice fischio la festa dei tifosi del Beşiktaş fu immediata. Laaveva conquistato matematicamente il campionato, anche se i festeggiamenti ufficiali vennero rimandati alla giornata successiva. La vittoria aveva un sapore ancora più speciale: arrivava contro il, davanti al proprio pubblico e nel momento più importante dell'intera stagione.

ISTANBUL, TURCHIA - 3 AGOSTO: Semih Kilicsoy del Besiktas viene contrastato da Kaan Ayhan del Galatasaray durante la partita di Super League turca tra Galatasaray e Besiktas allo Stadio Olimpico Ataturk il 3 agosto 2024 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Il regalo più bello per i cento anni

Per ilfu il dodicesimo titolo nazionale e il ritorno sul trono dopo otto anni di attesa. Il successo completò una stagione straordinaria, con Lucescu capace di costruire una squadra solida e competitiva. In attacco c'erano i gol e il talento di Sergen, Pancu e İlhan Mansız. In difesa, l'esperienza die Ronaldo. Tra i pali, la sicurezza di. Un gruppo che aveva saputo mantenere il vantaggio sulle inseguitrici e arrivare al derby con il destino nelle proprie mani. Ma quella notte ebbe un significato che andava oltre la classifica. Il Beşiktaş era nato nel 1903 e nel 2003 festeggiava il proprio centenario. Vincere il campionato proprio in quell'anno era il regalo più atteso. Farlo battendo il Galatasaray rese tutto ancora più speciale.

Ciro Immobile, Besiktas (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

Sergen, una firma destinata a restare

Ci sono gol che valgono una vittoria e altri che diventano simboli. Quello diappartiene alla seconda categoria. Il fantasista turco aveva già lasciato il segno nella rivalità con il Galatasaray, ma nessuna rete ebbe il peso di quella del 25 maggio. Fu il suo undicesimo gol contro i giallorossi con la maglia del, ma soprattutto quello che consegnò al club lo scudetto del centenario. Una giocata da campione, nel momento in cui serviva. Tümer gli mise il pallone davanti alla porta, lui fece il resto. In una partita bloccata, nervosa e piena di occasioni mancate, bastò un lampo. Il Beşiktaş aspettava quel titolo da otto anni.gli regalò il modo più bello per festeggiarlo: vincendo il derby più importante.