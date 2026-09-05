Dopo tre vittorie consecutive il Real Madrid si ferma. Al Villamarin di Siviglia, la squadra di Mourinho deve arrendersi ad un Betis indomabile che prima colpisce all'81 con Parrot e poi ringrazia il suo portiere Alvaro Valles, bravo a neutralizzare il rigore di Kylian Mbappé in pieno recupero. Ma proprio qui, dietro le quinte, a prendersi la scena è stato Marc Bartra, bravo ad intervenire sull'attaccante francese prima della possibile ribattuta in rete, grazie ad uno stratagemma.

Betis, ecco come Bartra ha fermato Mbappé: "Ho consultato un mio amico ex arbitro per questo"

¡ES UN ATRAAAAAAAAAAACOOOOOOOOOOOOOO! ¡VERGONZOSO!

Bartra invade el área y es el que llegó para cortar el rechace a Mbappé, había que repetirlo. pic.twitter.com/prPD3s4bUM — Fran (@FJRealMadridCF) September 4, 2026

Il Benito Villamarin continua ad essere un incubo per il. Contando il KO di ieri sera, i blancos hanno ottenuto solo un successo nelle ultime 5 partite ma la sconfitta di ieri brucia ancora di più dopo il calcio di rigore fallito daal 93' che avrebbe potuto garantire almeno un pareggio alla squadra di. Protagonisti del successo biancoverde sono stati Parrot, autore del gol decisivo, Alvaro, che ha respinto il penalty dell'attaccante francese, e... il trucco di Marc Bartra

Come hanno mostrato le immagini, l'ex Barcellona aveva un piede quasi dentro l'area di rigore al momento del tiro di Mbappé e questo gli ha dato modo di arrivare per primo sul pallone dopo la respinta di Valles, evitando così la ribattuta in rete da parte del numero 10 madrileno. Dopo aver osservato un precedente, Bartra ha deciso di chiedere a un amico ex arbitro di Segunda Division se fare un piccolo salto senza arrivare a toccare il terreno costituisse un’infrazione. Da quel precedente è nato il trucco che poi si è rivelato decisivo.

SIVIGLIA, SPAGNA - 24 APRILE: Kylian Mbappé del Real Madrid avanza palla al piede sotto la pressione di Marc Bartra del Real Betis durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompié e Real Madrid CF allo stadio La Cartuja, il 24 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Proprio il 35 enne, al termine della partita, ha voluto raccontare questo suo "trucco" al limite del regolamento: "Qualche giornata fa, credo sia stato Gayà, che ha fatto quel saltello e l’ho chiesto a un arbitro mio amico di Segunda B, che non arbitra più e mi ha detto proprio questo: 'finché il piede resta sospeso in aria e non si appoggia a terra nel momento del tiro, non c’è invasione né motivo per far ripetere il rigore'". Questa intelligente interpretazione del regolamento ha permesso al difensore catalano di calcolare i tempi al limite, rendendo valida l’azione difensiva per blindare la vittoria del Betis contro i blancos. Una tattica che, ovviamente, ha suscitato le polemiche da parte del Madrid ma l'arbitro ha considerato valida l'intervento dell'ex Barcellona.