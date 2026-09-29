Billy Kenny era ancora adolescente quando Manchester United e Liverpool provarono a portarlo via dall’Everton. Scelse di restare nel club per cui aveva sempre tifato e, a 19 anni, sembrava pronto a costruirsi una carriera importante. Peter Beardsley lo aveva soprannominato il “Goodison Gazza”, per il paragone con Paul Gascoigne, mentre Alex Ferguson e Kenny Dalglish avevano già messo gli occhi su di lui.

A 21 anni, però, la sua carriera nel calcio professionistico era già finita: Oggi, a 53 anni, Kenny è tornato su quegli anni in una lunga intervista a The Guardian, raccontando il rapporto ancora irrisolto con l’Everton e una caduta segnata da alcol, droga, depressione e carcere: “Ero solo un ragazzino e non c’era nessuno per me. Sono arrabbiato con l’Everton perché non si è preso cura di me. Non sono un angelo, ho avuto la mia parte di responsabilità, ma non sono stato l’unico responsabile di quello che è successo a Billy Kenny. Ancora oggi, a 53 anni, provo amarezza e frustrazione. È stato uno spreco assoluto di talento”.

Dal derby alla cocaina: la caduta del “Goodison Gazza”

Il momento più alto della sua esperienza all’arrivò nel dicembre del 1992, quando fu tra i protagonisti del derby contro il. Pochi mesi dopo debuttò anche con l’

Intanto, però, la vita fuori dal campo aveva già iniziato a prendere un’altra direzione. Kenny racconta che all’inizio bere non gli piaceva affatto, e che le cose cambiarono quando cominciò a frequentare stabilmente la prima squadra di Howard Kendall: “Giocavo con i miei idoli. Kendall voleva sempre che andassimo al Sefton, un pub vicino al campo di allenamento. Come giocatore della prima squadra dovevo andare. Kendall avrebbe dovuto dirmi: ‘Billy, hai 18 anni, vai a casa’”.

In uno di quei primi appuntamenti con la squadra, ricorda di essersi presentato senza alcol: “Ero andato dai ragazzi con il mio ribes nero e limonata e ridevano tutti di me. Un giocatore molto più anziano mi disse: ‘Faresti meglio a prendere uno shandy, figliolo, perché ti venderà se non bevi’. La volta successiva abbassai la guardia”.

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“Ti sentirai meglio dopo un paio di drink”

Il rapporto con l’alcol cambiò rapidamente: “”. Anche le trasferte, nel racconto di, erano spesso accompagnate dall’alcol. In una delle prime, dopo una partita a, ricorda di essersi seduto nella parte anteriore del pullman insieme all’assistente: “”.Nel libro, dedicato alla sua storia,torna anche su una partita del gennaio 1993 contro ildi. Uscì dal campo con un problema alla caviglia e ricorda così ciò che accadde dopo: “’”.

Poco dopo arrivò anche la cocaina e Kenny racconta di averla provata per la prima volta nelle ore successive a una delle migliori partite della sua carriera. Nel giro di pochi mesi, tra infortuni e vita notturna, le sue priorità cambiarono completamente: “Ho iniziato ad adorare la droga, le ragazze e la musica più di quanto avessi bisogno dell’Everton”.

Cominciarono anche le assenze dagli allenamenti e periodi di diversi giorni trascorsi tra droga e feste; Guardando indietro, Kenny torna soprattutto su ciò che avrebbe voluto dire oggi a Kendall: “Howard, avresti dovuto prenderti cura di me. Non avrei dovuto sentirmi come se dovessi bere per giocare per la tua squadra”.

A 21 anni era già tutto finito

Nel 1994 l’rescisse il suo contratto. Kenny ricorda quel momento ancora oggi: “”. Il club lo mandò anche in una struttura specializzata nel Cheshire, ma lui racconta di non essersi mai sentito realmente nel posto giusto: “”.

Manchester City provò poi a prenderlo, ma l’operazione non andò in porto. Kenny sostiene che l’Everton chiedesse un milione di sterline per il suo cartellino, prima del successivo passaggio all’Oldham. Con Joe Royle provò a ricominciare, ma anche quella esperienza durò poco. In carriera collezionò 23 presenze con l’Everton, quattro con l’Oldham e due con il Barrow ma, a 21 anni, il calcio professionistico era già alle spalle.

Il carcere: “L’unica volta in cui ho avuto pace”

Gli anni successivi furono segnati dalle dipendenze.venne condannato a nove mesi di carcere, sei per guida in stato di ebbrezza e altri tre per non essersi presentato al processo iniziale. Proprio lì trovò una routine che da tempo aveva perso: “”.

Anni dopo evitò un’altra condanna al carcere in un caso legato alla coltivazione di cannabis nella sua abitazione. In quel periodo sua madre stava morendo. La svolta arrivò proprio dopo la sua scomparsa: Kenny racconta di aver lasciato una pinta sul bancone durante la veglia funebre e di aver deciso di non tornare più indietro: “Ho smesso il giorno del suo funerale e lei mi ha dato la forza di restare sobrio. Non riuscivo a farlo quando era viva, ed è questo che mi distrugge”.

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Oggi dice di essere pulito da circa 15 anni, anche se continua a convivere con la depressione: “”.

La differenza, rispetto al passato, è nella frequenza dei giorni buoni: “Adesso ne ho tre o quattro alla settimana. Per 25 anni non ne ho avuta neanche una. O ero chiuso in casa a piangere oppure ero fuori di testa. Ora la depressione può colpire quanto vuole. Ho imparato a conviverci”.

Il rimpianto United e il rapporto con l’Everton

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continua ancora oggi a chiedersi cosa sarebbe cambiato scegliendo. Da adolescente aveva trascorso alcune settimane allo United e ricorda soprattutto la disciplina di: “”.Sunon ha molti dubbi: “”. Nonostante tutto,continua ad andare allo stadio per vedere l’. Il rapporto con il club resta però segnato da ciò che accadde quando era poco più che maggiorenne: “”.

Più di trent’anni dopo quelle prime partite a Goodison Park, è questo il nodo che Kenny non riesce ancora a sciogliere: l’amore per la squadra per cui tifava da bambino e il rimpianto per una carriera che, secondo lui, avrebbe potuto prendere una direzione completamente diversa.