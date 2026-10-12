L'attaccante inglese si ritira dopo 22 anni da professionista, 299 gol e una tripletta nell'ultima partita disputata con il Doncaster Rovers
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Billy Sharp ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 40 anni, mettendo fine a una carriera da 22 stagioni nel calcio professionistico inglese. L'attaccante ha annunciato il ritiro durante una trasmissione di Sky Sports, chiudendo un percorso caratterizzato da 814 presenze e 299 reti con i club. Il suo nome resterà legato soprattutto al campionato inglese e al record di 130 gol realizzati in Championship. Una cifra che lo consacra come il miglior marcatore di sempre della competizione.
Billy Sharp, l'ultima partita da protagonistaIl finale della carriera di Sharp è stato all'altezza della sua fama di attaccante prolifico. La sua ultima apparizione è arrivata il 2 maggio 2026, quando ha realizzato una tripletta nella vittoria per 3-1 del Doncaster Rovers sul campo del Peterborough United.
Una prestazione speciale, che gli ha permesso di salutare il calcio giocato con tre gol e di avvicinarsi alla simbolica soglia delle 300 reti in carriera, mancata per un quarto gol annullato per fuorigioco. Dopo la fine della stagione, Sharp era rimasto senza contratto e ha scelto di non proseguire la propria attività da calciatore, annunciando ufficialmente la decisione a ottobre.
Dallo Sheffield United alla scelta di voltare paginaLa storia di Sharp è strettamente legata allo Sheffield United, la squadra della sua città e quella per cui ha sempre tifato da bambino. Con i Blades ha vissuto diversi periodi, diventando uno dei giocatori più rappresentativi della storia recente del club e contribuendo a importanti promozioni. Nel corso della carriera ha vestito anche le maglie di Southampton, Leeds United, Doncaster Rovers e altre società inglesi, oltre a vivere una breve esperienza negli Stati Uniti con il Los Angeles Galaxy.
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