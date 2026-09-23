La nuova casa dei Blues avrà una capienza di 62.000 spettatori, le cui torri saranno una sorta di simbolo della storia della città
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I mattoni di un ospedale di Birmingham, risalente ad oltre un secolo fa, saranno recuperati per un importante progetto di riqualificazione urbana. Questa è la nuova idea del Birmingham City per la costruzione del suo nuovo stadio. Il club Blues, infatti, ha acquistato un milione di mattoni, che sono stati puliti, selezionati e restaurati da specialisti provenienti dall'ex ospedale cittadino. A loro volta, come accennato, questi mattoni saranno utilizzati per costruire lo stadio Powerhouse nel futuro quartiere sportivo della città, in sostituzione dei materiali rimossi dopo la chiusura dell'ospedale.
Lo stadio del Birmingham verrà costruito con mattoni provenienti da un ex ospedaleIl nuovo stadio del Birmingham City continua sempre di più a prendere forma. Nelle ultime ore, infatti, il club inglese ha rivelato un'importante novità alla costruzione della nuova casa dei Blues, ovvero che sarà costruito con mattoni proveniente dall'ex ospedale della città. La dirigenza ha infatti rivelato di aver acquistato un milione di mattoni dall'ex City Hospital per la costruzione del suo nuovo stadio, il Powerhouse, che sono stati puliti, selezionati e restaurati da esperti.
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Il club, attualmente militante nella Championship, la seconda divisione del calcio inglese, ha rivelato che il riutilizzo dei mattoni nella Powerhouse "segna una nuova fase per materiali che sono stati presenti in oltre un secolo di cambiamenti a Birmingham". Hanno anche aggiunto che "il progetto riporterà i mattoni nel luogo in cui furono originariamente prodotti, preservando un legame tra il passato industriale della città e i suoi attuali piani di rigenerazione".
Il Birmingham City Hospital aprì i battenti alla fine del XIX secolo. Inizialmente noto come Birmingham Workhouse Infirmary, l'edificio fu ribattezzato Dudley Road Hospital nel 1912 e, nel 1948, entrò a far parte del neonato Servizio Sanitario Nazionale (NHS). Dopo oltre 130 anni di servizio, l'ospedale ha chiuso i battenti nel 2024 e i mattoni originali sono stati rimossi e conservati durante il processo di smantellamento. Il nuovo stadio, presentato l'anno scorso, avrà una capienza di 62.000 spettatori.
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