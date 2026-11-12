Nel calcio moderno, fatto di diete rigorose, preparazione atletica e attenzione maniacale ad ogni singolo dettaglio, le parole di Niklas Sule fanno rumore. L'ex difensore del Borussia Dortmund ha raccontato senza filtri il suo rapporto con il calcio e con la vita fuori dal campo, ammettendo di non aver sempre seguito uno stile di vita da atleta modello. Birra e Mc Donald's hanno fatto parte delle sue abitudini, senza nascondere il desiderio di godersi anche i piaceri quotidiani.

Lo stile di vita di Sule e la discesa dal Borussia Dortmund al calcio dilettantistico

Caricamento post Instagram...

La filosofia di Niklas Sule è racchiusa in una frase che racchiude il suo modo di vedere le cose: "", un principio che, come ha raccontato al podcast After the Final Whistle, ha influenzato il suo approccio alla carriera professionistica. L'ex difensore tedesco ha raccontato: "Nel corso della mia carriera professionistica, ho bevuto e mangiato hamburger. Ho consumato birra e McDonald’s fin troppo spesso.; mi piaceva godermi la vita. La vita è troppo breve per non fare ciò che si desidera". Una posizione controcorrente rispetto alle abitudini del professionismo, dove alimentazione, peso e condizione fisica sono elementi fondamentali.Non sono mancate le critiche al difensore tedesco nel corso della carriera proprio per la sua forma fisica, un argomento che Sule non ha mai evitato di affrontare, scegliendo piuttosto di raccontare il suo punto di vista.

Eppure, Niklas Sule non è stato un calciatore qualsiasi. Nel corso della sua carriera ha conquistato cinque Bundesliga, una Champions League, una Supercoppa Uefa e il mondiale per Club con il Bayern Monaco ed è diventato una colonna del reparto difensivo della nazionale tedesca collezionando 49 presenze e partecipando a due edizioni dei Mondiali, nel 2018 in Russia e nel 2022 in Qatar. Dopo le esperienze con Hoffenheim, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, Sule ha scelto di chiudere la sua carriera da professionista a soli 31 anni, scegliendo una dimensione completamente diversa.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 08 MAGGIO: Niklas Süle dell'FC Bayern Muenchen solleva il trofeo Bundesliga Meisterschale dopo che le loro parti finiscono come campioni della Bundesliga durante la partita della Bundesliga tra FC Bayern München e VfB Stuttgart all'Allianz Arena l'8 maggio 2022 a Monaco, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Oggi il suo rapporto con il pallone è lontano dalle pressioni della Bundesliga e delle competizioni europee, il difensore ha intrapreso una nuova esperienza nel calcio dilettantistico tedesco, arrivando a giocare nella undicesima divisione. Un cambiamento radicale, soprattutto per chi aveva vissuto da protagonista il calcio di alto livello, ma anche una scelta coerente con la sua filosofia: il pallone può continuare ad essere una passione senza necessariamente rappresentare il centro assoluto della propria esistenza.

Nel corso dell'intervista al podcast ha anche raccontato il suo rapporto con i social network: "Ho perso soldi non essendo sui social media. Ma per me non era una priorità. Penso che una delle cose peggiori che le persone possano fare è confrontarsi costantemente con gli altri. Instagram incoraggia questo comportamento".

Una testimonianza fuori dagli schemi, che riporta al centro una questione spesso trascurata nello sport professionistico: il confine tra sacrificio e vita privata. Perché, nella visione di Niklas Sule, una carriera calcistica non deve necessariamente significare rinunciare a tutto il resto.