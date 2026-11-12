L'ex difensore del Borussia Dortmund racconta il suo rapporto con il calcio, le abitudini alimentari e la scelta di non sacrificare ogni momento della propria vita alla carriera professionistica
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Nel calcio moderno, fatto di diete rigorose, preparazione atletica e attenzione maniacale ad ogni singolo dettaglio, le parole di Niklas Sule fanno rumore. L'ex difensore del Borussia Dortmund ha raccontato senza filtri il suo rapporto con il calcio e con la vita fuori dal campo, ammettendo di non aver sempre seguito uno stile di vita da atleta modello. Birra e Mc Donald's hanno fatto parte delle sue abitudini, senza nascondere il desiderio di godersi anche i piaceri quotidiani.
Lo stile di vita di Sule e la discesa dal Borussia Dortmund al calcio dilettantisticoLa filosofia di Niklas Sule è racchiusa in una frase che racchiude il suo modo di vedere le cose: "La vita è troppo breve", un principio che, come ha raccontato al podcast After the Final Whistle, ha influenzato il suo approccio alla carriera professionistica. L'ex difensore tedesco ha raccontato: "Nel corso della mia carriera professionistica, ho bevuto e mangiato hamburger. Ho consumato birra e McDonald’s fin troppo spesso. Non volevo trascorrere 15 anni concentrato esclusivamente sul calcio; mi piaceva godermi la vita. La vita è troppo breve per non fare ciò che si desidera". Una posizione controcorrente rispetto alle abitudini del professionismo, dove alimentazione, peso e condizione fisica sono elementi fondamentali.
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Eppure, Niklas Sule non è stato un calciatore qualsiasi. Nel corso della sua carriera ha conquistato cinque Bundesliga, una Champions League, una Supercoppa Uefa e il mondiale per Club con il Bayern Monaco ed è diventato una colonna del reparto difensivo della nazionale tedesca collezionando 49 presenze e partecipando a due edizioni dei Mondiali, nel 2018 in Russia e nel 2022 in Qatar. Dopo le esperienze con Hoffenheim, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, Sule ha scelto di chiudere la sua carriera da professionista a soli 31 anni, scegliendo una dimensione completamente diversa.
Oggi il suo rapporto con il pallone è lontano dalle pressioni della Bundesliga e delle competizioni europee, il difensore ha intrapreso una nuova esperienza nel calcio dilettantistico tedesco, arrivando a giocare nella undicesima divisione. Un cambiamento radicale, soprattutto per chi aveva vissuto da protagonista il calcio di alto livello, ma anche una scelta coerente con la sua filosofia: il pallone può continuare ad essere una passione senza necessariamente rappresentare il centro assoluto della propria esistenza.
Nel corso dell'intervista al podcast ha anche raccontato il suo rapporto con i social network: "Ho perso soldi non essendo sui social media. Ma per me non era una priorità. Penso che una delle cose peggiori che le persone possano fare è confrontarsi costantemente con gli altri. Instagram incoraggia questo comportamento".
Una testimonianza fuori dagli schemi, che riporta al centro una questione spesso trascurata nello sport professionistico: il confine tra sacrificio e vita privata. Perché, nella visione di Niklas Sule, una carriera calcistica non deve necessariamente significare rinunciare a tutto il resto.
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