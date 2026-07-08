Sembrava aver detto addio al calcio. Invece Niklas Sule ha deciso di ripartire. E lo farà nel modo più sorprendente possibile. L'ex difensore del Borussia Dortmund, che aveva annunciato il ritiro lo scorso maggio a soli 30 anni, tornerà in campo con il Tiefenbach Sport Verein, club che milita nell'undicesima divisione tedesca. Una scelta di vita prima ancora che sportiva. Dopo anni trascorsi ai massimi livelli tra Bayern Monaco, Borussia Dortmund e nazionale tedesca, Sule ha deciso di riscoprire il calcio più autentico, quello giocato con gli amici e lontano dalle pressioni del professionismo.

Sule riparte dai dilettanti: "Qui conta solo il calcio, non il denaro"

Niklas Sule riparte dal basso. Molto più in basso. L'ex difensore del Borussia Dortmund e della Germania ha scelto il Tiefenbach Sport Verein, squadra che milita nella Kreisliga, l'equivalente dell'undicesima divisione del calcio tedesco. Una decisione che sorprende, soprattutto perché appena pochi mesi fa il centrale aveva annunciato il ritiro dal calcio professionistico. A soli 30 anni aveva deciso di fermarsi, complice una serie di problemi fisici e gli infortuni che hanno segnato la sua carriera, tra cui la rottura di entrambi i legamenti crociati. Adesso, però, è pronto a tornare in campo.

Niklas Süle, difensore del Borussia Dortmund, ha perso 8 kg: pesava 110 kg prima delle vacanze. Foto tratta da Account Instagram Borussia Dortmund

"Non vedo l'ora di vivere il calcio da una prospettiva completamente diversa, dove conta solo lo sport e non gli affari o il denaro", ha spiegato nel comunicato diffuso dal club. Una scelta dettata anche dalla presenza di due suoi grandi amici nella squadra, uno dei quali ricopre il ruolo di allenatore. Sule lascia così alle spalle una carriera ricca di successi. Con il Bayern Monaco ha conquistato cinque Bundesliga, due Coppe di Germania e una Champions League, prima di trasferirsi al Borussia Dortmund, dove ha collezionato 110 presenze. In totale ha superato le 400 partite tra i professionisti e ha indossato per 49 volte la maglia della Germania. Ora una nuova avventura. Senza riflettori. Solo per il piacere di giocare a calcio.