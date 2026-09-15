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Yves Bissouma riparte dall'Ajax. Il centrocampista maliano ha trovato un accordo di principio con il club di Amsterdam per trasferirsi a parametro zero dopo la fine del contratto con il Tottenham. Le visite mediche sono già in corso e, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e dal De Telegraaf, l'intesa prevede un contratto fino a giugno 2027 con un'opzione per un'ulteriore stagione.

Bissouma saluta l'Inghilterra, l'Ajax lo aspetta

Per Bissouma si apre così un nuovo capitolo di una carriera costruita soprattutto tra Francia e Inghilterra. Nato in Costa d'Avorio ma cresciuto calcisticamente in Mali, il centrocampista ha iniziato il proprio percorso nel Majestic SC e successivamente nell'AS Real Bamako, prima di trasferirsi in Francia nel 2016. È con il Lille che si affaccia al calcio europeo, raccogliendo 55 presenze e quattro gol tra prima squadra e coppe.

🚨🇲🇱 Ajax have agreed deal in principle to sign Yves Bissouma as free agent, here we go!



Medical underway for Mali midfielder who left Spurs in June.



Deal until June 2027 plus option, as @Telegraaf reported. 🔴⚪️ pic.twitter.com/GvBHkX0qRq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

Nel 2018 arriva la svolta con il trasferimento al Brighton. In quattro stagioni con i Seagulls Bissouma diventa uno dei centrocampisti più apprezzati della Premier League per aggressività, capacità di recuperare palloni e dinamismo. Il suo rendimento contribuisce anche al nono posto conquistato dal Brighton nel 2021-22, miglior piazzamento nella storia del club in massima serie fino a quel momento. Complessivamente saranno oltre 120 presenze con la maglia del Brighton.

Nell'estate 2022 il Tottenham decide di puntare su di lui, portandolo a Londra. Con gli Spurs Bissouma colleziona 111 presenze in tutte le competizioni e conquista il trofeo più importante della sua carriera: l'Europa League 2024-25. Nella cavalcata europea il centrocampista è protagonista anche nelle semifinali contro il Bodo/Glimt e nella finale vinta contro il Manchester United.

LONDRA, INGHILTERRA - 30 OTTOBRE: Jacob Wright del Manchester City viene contrastato da Yves Bissouma del Tottenham Hotspur durante la partita del quarto turno di Carabao Cup tra Tottenham Hotspur e Manchester City al Tottenham Hotspur Stadium il 30 ottobre 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

L'ultima stagione, però, è stata complicata. Il minutaggio è diminuito anche a causa di diversi problemi fisici e Bissouma ha disputato appena 11 partite di Premier League. A giugno il Tottenham ha quindi comunicato ufficialmente la sua partenza alla scadenza del contratto.

Ora l'Ajax rappresenta l'occasione per rilanciarsi. A trent'anni, Bissouma porta ad Amsterdam esperienza internazionale, conoscenza della Premier League e un bagaglio importante anche con la nazionale del Mali. Il prossimo passo sarà completare le visite mediche e mettere nero su bianco l'accordo: poi potrà iniziare la nuova avventura in Eredivisie.