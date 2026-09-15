A trent'anni il maliano si lancia nell'avventura olandese firmando col club biancorosso alla ricerca di nuovi successi dopo un brutto periodo
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Yves Bissouma riparte dall'Ajax. Il centrocampista maliano ha trovato un accordo di principio con il club di Amsterdam per trasferirsi a parametro zero dopo la fine del contratto con il Tottenham. Le visite mediche sono già in corso e, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e dal De Telegraaf, l'intesa prevede un contratto fino a giugno 2027 con un'opzione per un'ulteriore stagione.
Bissouma saluta l'Inghilterra, l'Ajax lo aspetta
Per Bissouma si apre così un nuovo capitolo di una carriera costruita soprattutto tra Francia e Inghilterra. Nato in Costa d'Avorio ma cresciuto calcisticamente in Mali, il centrocampista ha iniziato il proprio percorso nel Majestic SC e successivamente nell'AS Real Bamako, prima di trasferirsi in Francia nel 2016. È con il Lille che si affaccia al calcio europeo, raccogliendo 55 presenze e quattro gol tra prima squadra e coppe.
Nel 2018 arriva la svolta con il trasferimento al Brighton. In quattro stagioni con i Seagulls Bissouma diventa uno dei centrocampisti più apprezzati della Premier League per aggressività, capacità di recuperare palloni e dinamismo. Il suo rendimento contribuisce anche al nono posto conquistato dal Brighton nel 2021-22, miglior piazzamento nella storia del club in massima serie fino a quel momento. Complessivamente saranno oltre 120 presenze con la maglia del Brighton.
Nell'estate 2022 il Tottenham decide di puntare su di lui, portandolo a Londra. Con gli Spurs Bissouma colleziona 111 presenze in tutte le competizioni e conquista il trofeo più importante della sua carriera: l'Europa League 2024-25. Nella cavalcata europea il centrocampista è protagonista anche nelle semifinali contro il Bodo/Glimt e nella finale vinta contro il Manchester United.
L'ultima stagione, però, è stata complicata. Il minutaggio è diminuito anche a causa di diversi problemi fisici e Bissouma ha disputato appena 11 partite di Premier League. A giugno il Tottenham ha quindi comunicato ufficialmente la sua partenza alla scadenza del contratto.
Ora l'Ajax rappresenta l'occasione per rilanciarsi. A trent'anni, Bissouma porta ad Amsterdam esperienza internazionale, conoscenza della Premier League e un bagaglio importante anche con la nazionale del Mali. Il prossimo passo sarà completare le visite mediche e mettere nero su bianco l'accordo: poi potrà iniziare la nuova avventura in Eredivisie.
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