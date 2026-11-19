Non certo un compleanno memorabile quello di Ian Evatt. Nel giorno in cui l'allenatore inglese compie 45 anni il suo Blackpool ha deciso di fargli un "regalo" poco invidiabile. Dopo l'inizio di stagione poco esaltante con sole 3 vittorie in 13 partite, la dirigenza ha infatti preso la decisione di sollevarlo dall'incarico. A partire da oggi, dunque, Evatt non sarà più l'allenatore dei Seasiders (i marittimi). Esperienza che si chiude dopo appena un anno.

Blackpool, Ian Evatt esonerato nel giorno del suo 45°compleanno: è ufficiale

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L'ultima di queste è arrivata domenica scorsa contro l'AFC Wimbledon, in una partita in cui 15 giocatori e membri dello staff erano assenti a causa di un'influenza intestinale. In FA Cup, il Blackpool ha battuto di misura l'Hornchurch, squadra della National League, per 2-1 ai tempi supplementari, accedendo così al secondo turno vero. Tuttavia, s

ono stati eliminati dalla Carabao Cup dal Lincoln City, squadra

di Championship. Prima di diventare allenatore, Evatt ha vestito la maglia dei Tangerines (le arance) per 7 stagioni totalizzano 254 presenze e 10 reti.

Dopo solo un anno si chiude l'avventura di Iansulla panchina del Blackpool . Il tutto proprio. A comunicarlo è stato lo stesso club di Simoncon un comunicato: "Il Blackpool Football Club annuncia che Ian Evatt ha lasciato il suo incarico di allenatore dopo 12 mesi". Eppure l'inizio di stagione era stato promettente con due successi e un pareggio nelle prime tre giornate. Poi sono arrivate ben 7 sconfitte nelle successive 10 partite che hanno fatto scendere i Seasiders al 20° posto con appena due punti sopra la zona retrocessione.

SHEFFIELD, INGHILTERRA - 1° NOVEMBRE: Ian Evatt, allenatore del Blackpool, applaude i tifosi al termine della partita di Sky Bet League One 2026/27 tra Sheffield Wednesday e Blackpool, disputata a Hillsborough il 1° novembre 2026 a Sheffield, in Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

Come poi prosegue il comunicato: "Durante una carriera da giocatore di grande successo al Bloomfield Road, Ian ha collezionato oltre 250 presenze con i Seasiders. Nei suoi sei anni al Blackpool, ha svolto un ruolo fondamentale nella memorabile ascesa del club dalla League One alla Premier League, che ha incluso due campagne di play-off vincenti. Il club ringrazia Ian per tutto l'impegno profuso durante il periodo trascorso a Bloomfield Road. Steve Thompson guiderà la squadra nella partita di questo fine settimana, insieme a Stephen Crainey, Stephen Dobbie e Steve Banks."