Boca Juniors e Vélez non vanno oltre lo 0-0 al termine dei 90 minuti, ma la sfida degli ottavi di finale della Copa Argentina regala comunque emozioni fino all'ultimo. Allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba, il Boca costruisce le occasioni migliori e sembra avere qualcosa in più sul piano del gioco, senza però riuscire a trovare la rete.

La squadra di Rodolfo Arruabarrena parte con un atteggiamento aggressivo e, con il passare dei minuti, prende il controllo della partita. Tomás Belmonte ha una delle opportunità più nitide del primo tempo, ma non trova lo specchio della porta. Vélez prova a rispondere soprattutto attraverso le ripartenze e le iniziative di Alex Verón e Manuel Lanzini.

Il Vélez sfiora il colpo nel finale

La ripresa segue un copione simile. Il Boca continua a cercare il vantaggio, mentre il Vélez cresce nel finale grazie anche ai cambi di. Quando ormai il pareggio sembra inevitabile, arriva però l'episodio che avrebbe potuto cambiare tutto.

Nel recupero, Simón Escobar viene atterrato in area e l'arbitro assegna un calcio di rigore al Vélez. Dal dischetto va Dilan Godoy, ma il suo tiro si stampa sul palo. Un errore pesantissimo, perché pochi istanti dopo il match finisce 0-0 e la qualificazione passa così alla lotteria dagli undici metri.

Montero decisivo, Boca Juniors ai quarti

La lotteria dei rigori premia il Boca. Ildiventa il protagonista della serata con due parate, prima su Elías Gómez e poi su Thiago Silvero. Tomás Marchiori aveva neutralizzato il tentativo di, ma non è bastato al Vélez per completare l'impresa.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 23 LUGLIO: Alvaro Montero del Boca Juniors saluta i tifosi prima della partita di prima tappa dei play-off della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra Boca Juniors e O'Higgins all'Estadio Alberto J. Armando il 23 luglio 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Il Boca si impone così 4-3 ai rigori e conquista così l'accesso ai quarti di finale. La squadra di Arruabarrena affronterà ora il Racing Club, che aveva eliminato il Belgrano.

Per il Boca è una qualificazione sofferta, arrivata senza segnare nei 90 minuti ma costruita su una prestazione abbastanza solida. Arruabarrena ha sottolineato proprio questo aspetto dopo la partita, spiegando che la sua squadra avrebbe meritato qualcosa in più visto che aveva creato diverse occasioni.

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Il passaggio del turno permette al Boca Juniors di restare in corsa per la, obiettivo dichiarato di inizio stagione. Il Vélez, invece, saluta il torneo dopo una partita nella quale ha avuto la possibilità di qualificarsi proprio all'ultimo respiro. La differenza, alla fine, l'ha fatta la freddezza dal dischetto. E soprattuttocapace di trasformare una serata complicata in una nuova pagina della stagione del Boca.