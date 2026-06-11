Ander Herrera è la prima mossa di un'estate che si preannuncia di grandi cambiamenti per il Boca Juniors. Il club di Buenos Aires ha infatti preso la decisione di risolvere il contratto del centrocampista spagnolo a causa dei troppi infortuni nel corso della stagione: ben sette. Da quando è arrivato a vestire la maglia degli Xeneizes, l'ex giocatore del PSG ha collezionato solo 29 presenze ed una sola rete. A partire da oggi dovrà dunque trovare una nuova sistemazione.

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Boca Juniors, risolto il contratto di Ander Herrera: per l'ex PSG ben 7 infortuni in un solo anno

Termina nel peggiore dei modi l'avventura di Anderal Boca Juniors . Dopo solo una stagione il club di Buenos Aires ha preso la decisione di separarsi dal centrocampista spagnolo a causa dei suoi troppi infortuni. Da quando è arrivato nella capitale argentina, solo l'estate scorsa, l'exha dovuto combattere con i problemi fisici per ben sette volte. Questo è il motivo che ha spinto la dirigenza degli Xeneizes ha risolvere il contratto del classe '89.

Per lui appena 29 presenze ed una sola rete. La scelta del Boca si inserisce in un contesto più ampio di profondo rinnovamento. Le recenti delusioni, tra l'eliminazione nel torneo Apertura e soprattutto quella nella fase a gironi della Libertadores hanno spinto la dirigenza a intervenire con decisione. Rodolfo Arruabarrena e Juan Román Riquelme sono già al lavoro per ridisegnare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 01 FEBBRAIO: Ander Herrera del Boca Juniors discute con l'arbitro Dario Herrera durante una partita Torneo Apertura Mercado Libre 2026 tra Boca Juniors e Newell's Old Boys all'Estadio Alberto J. Armando il 1 febbraio 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Un'esperienza non certo memorabile per il nativo di Bilbao che, dunque, dovrà trovare una nuova sistemazione oppure optare per il ritiro agonistico. In carriera, Ander Herrera ha vestito le maglie di Real Zaragoza, due volte quella dell'Atletico Bilbao, Manchester United e PSG. Per lui anche due presenze con la Nazionale Spagnola.

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