Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il Boca Juniors è arrivato a Barranquilla, in Colombia, dove sabato affronterà l'Atletico Mineiro nella finale di Coppa Sudamericana 2026. La formazione argentina è atterrata intorno alle 22 (ora locale), dopo essere partita con un volo charter. Ad attendere la squadra c'erano numerosi tifosi, pronti a manifestare il proprio sostegno al gruppo guidato da Rodolfo Arruabarrena. Oggi la squadra inizierà la preparazione sul campo in vista di un appuntamento che può segnare la stagione del club argentino.

Arruabarrena carica il Boca Juniors: "Le finali bisogna saperle giocare"

All'arrivo in Colombia, il tecnicoha parlato della sfida contro i brasiliani, sottolineando l'importanza di affrontare una partita nella quale ogni dettaglio può fare la differenza. L'allenatore ha anche riconosciuto il valore dell'avversario: "Il Mineiro è arrivato in finale per le proprie qualità, proprio come noi. Speriamo sabato di essere migliori di loro e di riuscire a dimostrarlo sul campo, perché è lì che si decidono le cose". Parole che fotografano la determinazione del Boca, intenzionato a presentarsi all'appuntamento con la massima concentrazione.

UENOS AIRES, ARGENTINA - 7 NOVEMBRE: I tifosi del Boca Juniors esultano dopo che la loro squadra ha vinto il titolo della classifica annuale dopo una partita del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra Boca Juniors e Defensa y Justicia all'Estadio Alberto J. Armando il 7 novembre 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Se il Boca arriva alla finale con entusiasmo e fiducia, la situazione in casa Atletico Mineiro è decisamente più complicata. La formazione brasiliana attraversa un periodo negativo, caratterizzata da sette partite consecutive senza vittorie, con cinque sconfitte e due pareggi. La squadra allenata da Eduardo Dominguez è partita per la Colombia accompagnata da numerosi sostenitori, ma non sono mancati momenti di tensione. Prima della partenza, alcuni tifosi si sono avvicinati al gruppo chiedendo un atteggiamento combattivo in vista della finale.

Sul fronte della rosa, restano da valutare le condizioni di diversi calciatori: Lyanco, Victor Hugo, Thiago Borbas, Reinier, Alan Minda e Maycon sono infatti partiti con la delegazione nonostante i problemi fisici. Presente anche Alan Franco, che però non potrà prendere parte alla finale a causa della squalifica rimediata contro il Montevideo City Torque.

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